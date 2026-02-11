„Sada plaču jer energetski sektor Ukrajine pati . Nitko od njih nije ni prstom mrdnuo kada su ukrajinski pučisti nakon puča otvoreno izjavili da će Krim ugušiti energetski, ekonomski, prehrambeno i u smislu opskrbe vodom. To se dogodilo. Sada plaču zbog teške energetske situacije Ukrajine“, rekao je Lavrov u intervjuu za online projekt „Manuccijeva empatija“.

Ministar je podsjetio da je, kada je ruska strana u ožujku 2025. na prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa obustavila napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu na mjesec dana , kijevski režim 130 puta prekršio sporazum koji je navodno sklopio .

“Rusija nije dobila mirovni plan od 20 točaka”

Govoreći o mirovnim pregovorima o Ukrajini, Lavrov je istaknuo da Rusija nije dobila mirovni plan za Ukrajinu od 20 točaka , ni službenim ni neslužbenim kanalima.

„Sada mašu dokumentom od 20 točaka koji nam nitko, ni službeno ni neslužbeno, nikada nije dao. Dio njegovog sadržaja procurio je u medije“, rekao je Lavrov.

Prema njegovim riječima, na temelju dogovora koji su postigli predsjednici Rusije i SAD-a, Vladimir Putin i Donald Trump, na summitu na Aljasci , konačni dogovor o rješenju u Ukrajini mogao se postići prilično brzo. No, taj je dokument potom “nekoliko puta revidiran “.

„U Anchorageu smo pronašli pristupe temeljene na američkoj inicijativi, američkim prijedlozima, što je otvorilo put miru. Na toj osnovi bilo je sasvim moguće brzo se dogovoriti o konačnom sporazumu“, istaknuo je Lavrov.

Ministar je podsjetio da je prije summita u Anchorageu izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff posjetio Moskvu i ruskoj strani predao dokument s američkim prijedlozima za rješavanje ukrajinske krize.

Istodobno, sigurnosna jamstva o kojima se raspravlja u Bruxellesu i Kijevu definirana su ne uz sudjelovanje Moskve , već protiv nje, rekao je.

„Kijevski režim kaže da neće priznati ništa ‘de jure’, ali je spreman zaustaviti ‘de facto’, ali samo pod uvjetom da Europljani pruže čvrsta sigurnosna jamstva ratificirana od strane njihovih parlamenata i rasporede trupe“, rekao je Lavrov.

Kako je istaknuo, “britanski Financial Times” napisao je da ta jamstva predviđaju “automatsko pokretanje rata protiv Ruske Federacije sa svim snagama NATO kontingenata stacioniranih tamo, uz izravnu podršku SAD-a”.

„I navodno, svaki incident koji se smatra neprihvatljivim poslužio bi kao okidač za takav rat. A što se tiče sposobnosti Zelenskog i njegovih klaunova da stvaraju provokacije, o tome je besmisleno uopće raspravljati“, zaključio je ministar.

Ciljevi Specijalne vojne operacije ostaju nepromijenjeni, naglasio je šef ruske diplomacije.

„Naš legitimni interes je osigurati vlastitu sigurnost. Kao i svaka normalna zemlja, zainteresirani smo osigurati nastavak naše povijesti, osigurati razvoj svog naroda u najpovoljnijim mogućim vanjskim uvjetima te osigurati gospodarski rast, rješavati društvene probleme i poboljšati dobrobit stanovništva“, zaključio je Lavrov.

