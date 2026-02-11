Šokantna prijava u Sarajevu: “Vaspitačice ugurale dijete u hranilicu i ponižavale ga”

Najvažnije

Tužilaštvo Kantona Sarajevo pokrenulo je istragu nakon prijave roditelja o mogućem zlostavljanju u vrtiću u Hadžićima.

Nalaz KCUS-a potvrđuje da su kod djeteta evidentirane tjelesne povrede.

Roditelji navode da postoje snimci koji prikazuju psihičko i fizičko zlostavljanje.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS zaprimila je zahtjev za inspekcijski nadzor u ustanovi.

Tužilaštvo je naložilo policiji radnje radi utvrđivanja svih okolnosti, obaviješten je i Centar za socijalni rad KS.

Nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućem neprimjerenom postupanju prema djetetu u predškolskoj ustanovi u Hadžićima, jedan od roditelja odlučio je javno istupiti i iznijeti ozbiljne optužbe, tražeći odgovornost i reakciju nadležnih institucija, prenosi Avaz.

Roditelj tvrdi da je njegovo dijete maltretirano i da su vaspitačice primjenjivale nehumanu kaznu.

Do navodnog maltretiranja djeteta je došlo 5. februara 2026. godine između 15 i 16 sati.

Nalaz KCUS-a potvrđuje da je dijete povrijeđeno nakon što je jedna od prijavljenih vaspitačica dijete ugurala u hranilicu koja je bila mala, a zatim navodno pozvala drugu djecu da se dječaku izruguju, prenosi Avaz.

Iz ustanove su izuzeti i snimci, a roditelji tvrde da se na njima vidi psihičko i fizičko zlostavljanje.

Ozbiljan problem

Prema nezvaničnim informacijama, vaspitačica je podsticala drugu djecu iz te odgojne grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka, dok je on vrištao.

Avaz prenosi objavu roditelja:

“Ne pišem ovo da tražim sažaljenje, pišem jer tražim odgovornost i da probudim svijest kod svih roditelja čija djeca borave u predškolskim obrazovnim ustanovama. Ako se prisila, poniženje i strah nazivaju disciplinom, onda imamo ozbiljan problem – i profesionalni i ljudski.

Pelena koja je stavljena našem djetetu preko trenerke nije bila odgojna mjera. Hranilica u koju je dijete bilo fizički ‘ugurano/nabijeno’ od strane dvije vaspitačice nije kaznena stolica niti odgojna mjera. Vaspitačice koje su na sve to nagovarale drugu djecu iz grupe da mu se smiju i omalovažavaju ga, treba da imaju posebno mjesto i naziv u ovom društvu. To je bilo poniženje i fizičko zlostavljanje.

Govorimo o djetetu od pet godina koje bi se u vrtiću trebalo osjećati sigurno, a ne posramljeno i ismijavano, čija prava su zaštićena Konvencijom o zaštiti prava djeteta i koje treba da štiti djecu od svih oblika nasilja. Ovo je trenutak u kojem jasno moramo razdvojiti odgoj od zlostavljanja. Jer ako ovakvo ponašanje može proći bez posljedica, nijedno dijete ovdje nije sigurno.

Uskoro ću napisati više informacija o ovom nemilom događaju, ovisno kako se tužilaštvo izjasni i okarakteriše djelo”.

Reakcija institucija

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS juče je zaprimila zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora u predškolskoj ustanovi “Bambini” u Hadžićima, potvrdio je direktor KUIP KS Adis Mešić za “Avaz”.

“Istog dana zahtjev je dostavljen na hitno postupanje nadležnom inspektoratu, od strane kojeg će biti proveden inspekcijski nadzor u okviru Zakonom utvrđenih nadležnosti. S obzirom da je postupak inspekcijskog nazora tek pokrenut,za sada možemo potvrditi da će o činjenicama utvrđenim u nadzoru biti upoznato i Tužilaštvo KS, koje je navodno pokrenulo istragu u ovom slučaju”, naveo je Mešić,piše Nezavisne

Takođe, iz Tužilaštva KS za “Avaz” je potvrđeno da je obaviješten dežurni tužilac koji je naložio policijskim službenicima poduzimanje potrebnih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti.

“U međuvremenu je MUP KS dostavio operativni materijal. Postupajući tužilac izvršit će potrebnu procjenu i analizu. Istovremeno, obaviješten je i Centar za socijalni rad KS”, kazali su iz Tužilaštva.

