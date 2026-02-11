Stravično ubistvo u Srbiji: Muškarac izbo svoju majku

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, policija je uhapsila J. B. (32) iz Kruševca zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistva. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, zločin se dogodio u porodičnoj kući, gdje je osumnjičeni nožem zadao ubod majci staroj 59 godina. Od zadobijenih povreda žena je preminula na mjestu događaja,pišu Vijesti

Na mjesto zločina odmah su izašli pripadnici policije i nadležne službe, a uviđaj je obavljen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu. Motiv ovog teškog krivičnog djela za sada nije poznat, a okolnosti pod kojima je došlo do ubistva bit će utvrđene tokom daljnje istrage.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu, koji će odlučiti o daljnjim mjerama.

Ovaj tragičan slučaj još jednom je potresao javnost i otvorio pitanja o porodičnom nasilju i potrebi pravovremenog prepoznavanja i sprečavanja nasilnih ponašanja.

Facebook komentari