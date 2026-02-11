Svijet

Užas u popularnom skijalištu: Majka oduzela život sinu (5) pa presudila sebi

Objavljeno prije 1 sat

Užasna tragedija potresla je austrijsko mjesto poznato po popularnom skijalištu.

Majka je ubila petogodišnjeg sina, a potom počinila samoubojstvo u austrijskom Kitzbühelu.

Tijela su pronađena u utorak u 13:45 u stanu u kojem su navodno sami živjeli. Kada je policija došla, zatekla je stravičan prizor. Alarmirao ih je poznanik 48-godišnjakinje, koja se nije javljala na telefon. Zasad nema sumnji da je neka treća osoba upletena u ovaj zločin.

“Nema dokaza o tome. Koliko znamo, žena je živjela u stanu sama sa svojim sinom”, rekla je Katja Tersch, voditeljica Ureda kriminalističke policije pokrajine Tirol.

Državno odvjetništvo u Innsbrucku naložilo je obdukciju dječakova tijela kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Motiv zločina nije poznat, piše portal Salzburg24.

Krajem siječnja sličan šokantan slučaj dogodio se u Štajerskoj, gdje je u Leobenu ubijen 12-godišnjak. Nasmrt ga je noževima izbola vlastita majka, koja se sada nalazi u istražnom zatvoru, prenosi Novi.


