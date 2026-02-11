“Pogledao sam Putina u oči i vidio tri slova”

Chahoyan je usporedio trenutnu geopolitičku situaciju sa šahovskim potezom zvanim “vilice” – kada jedan igrač napada dvije figure odjednom, prisiljavajući protivnika da se riješi jedne.

„Ruski predsjednik Vladimir Putin uživa u prilikama da ‘prevagnu’ svoje neprijatelje “, rekao je u članku za The Hill.

Chahoyan podsjeća da je ne tako davno ruski predsjednik rekao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da su njegovu rezidenciju Valday napali ukrajinski dronovi.

Priča je bila bezobrazna laž i brzo se raspala, ocjenjuje Čahian, navodeći da to nije bilo ni važno.

„Pričajući to, stari KGB-ov majstor stavio je američkog predsjednika pred dvije loše opcije: suočiti se s laži i snažno odgovoriti na tako očito nepoštovanje ili je ignorirati i izgledati lakovjerno ili, još gore, pokroviteljski prema nekome tko je upravo uvrijedio njegov položaj.“

Za Putina, oblikovanog desetljećima provedenim u sovjetskim i ruskim obavještajnim službama, obmana je “zadana postavka”, ističe autor teksta i nastavlja da Putin ne pregovara, već manipulira.

„Laganje dolazi lako i instinktivno, a osoba nasuprot njemu nikada nije partner, već samo objekt koji se koristi i iskorištava“, piše Čahojan.

Podsjeća na izjave prethodnih američkih dužnosnika o ruskom predsjedniku, a posebno je istaknuo onu pokojnog senatora Johna McCaina, republikanca iz Arizone: ” Pogledao sam u oči gospodina Putina i vidio tri slova, K, G i B. ”

„Da bismo razumjeli poantu Valdayeve laži, moramo razumjeti refleksnu kontrolu, koncept koji je razvila sovjetska obavještajna služba kako bi oblikovala donošenje odluka protivnika. Sužava izbor tako da svaka opcija ima svoju cijenu“, dalje objašnjava Chahoyan.

Također ističe da je Putin ” lagao o trupama na Krimu i ruskim namjerama u Ukrajini”.

„Nastavit će se jer, kako objašnjava Institut za proučavanje rata, ‘Ruski način vođenja rata usredotočen je na ideju da se ratovi mogu dobiti i izgubiti u glavama protivnika.’“

Putin je također iskoristio Trumpovu želju da bude viđen kao mirotvorac.

Početkom 2025. godine, prema autoru teksta, Ukrajina je pristala na prijedlog Bijele kuće o prekidu vatre u roku od 24 sata.

„Kremlj je javno tvrdio da neumorno teži miru. U stvarnosti je pojačao svoj kriminalni rat. Napadi na civile su se povećali, Sjeverna Koreja je potvrdila da se njezine trupe bore za Rusiju, a pregovori su se pretvorili u farsu. Nobelova nagrada za mir nikada nije stigla, a Putin nije gubio vrijeme na likovanje“, kaže Chahoyan.

Nadalje ističe da je summit na Aljasci otkrio isti obrazac.

Putin je, kako kaže, dobio platformu za ponavljanje svojih laži , a Ukrajina je isključena iz rasprave o vlastitoj budućnosti. Putin nije dao ništa – ni primirje, ni povlačenje, ni odgovornost, kaže.

„Putin koji pokazuje naklonost prema Trumpu isti je Putin koji je antiamerikanizam pretvorio u državnu doktrinu četvrt stoljeća. Pod Mihailom Gorbačovom i Borisom Jeljcinom, otprilike 70 posto Rusa smatralo je Ameriku prijateljem. Danas oko tri četvrtine Ameriku vidi kao neprijatelja“, dodao je Chahoyan.

Podsjeća da postoji i nuklearna ucjena. Rusija nije, kako dalje navodi, koristila svoje oružje sudnjeg dana kada se njezina vojska slomila pred Kijevom, kada je Ukrajina oslobodila Herson, kada je Krim napadnut ili kada su se ukrajinske trupe pomaknule u Kursku oblast.

U konačnici, najveći faktor ovdje je to što je kineski predsjednik Xi Jinping, na čiju podršku Putin sada ovisi, isključio mogućnost nuklearnog oružja, ističe.

Kina sada isporučuje 92 posto stranih komponenti za dronove koje Rusija koristi za napade na ukrajinske gradove.

Chahian na kraju postavlja retoričko pitanje: “Pa zašto Putin laže Trumpu? Zato što Putin laže i zato što vjeruje da to funkcionira.”

Kao odgovor na sve to, Chahoyan kaže da je prvi korak ka pobjedi nad ruskim kognitivnim ratom jednostavan:

“Prestanite igrati po prljavim pravilima Rusije. Prestanite prihvaćati Putinove tvrdnje. Prestanite razmišljati iz lažnih premisa. Drugi korak je teži: dati Ukrajini ono što joj je potrebno da izbaci osvajače. Pokažite Putinu da se pokušaji lišavanja Ukrajine slobode, obmanjivanja američkog predsjednika i prijetnje nuklearnom eskalacijom neće tolerirati.”

„Putin laže iz navike, ali i iz straha. Laže jer njegova vojska ne ispunjava ni najniža očekivanja, a rusko gospodarstvo posrće. Putin laže jer je njegov jedini put do pobjede kroz samoodvraćanje Washingtona i neodlučnost Europe. Najveća laž od svih je da nemamo drugog izbora nego to prihvatiti“, zaključio je Chahoyan.

