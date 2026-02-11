Politika

Bogunić o uvredama političara: Pravosuđe će reagovati

2.7K  
Objavljeno prije 9 minuta

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Sanin Bogunić izjavio je da će na dvodnevnoj sjednici te institucije, koja je počela danas u Sarajevu, biti razmatrane odluke o imenovanjima, odluke vezane za provjeru izvještaja o imovini i interesima nosilaca pravosudnih fumkcija, te odluke vezane za stavove o novom zakonu o VSTV-i i zakonu o Sudu BiH.

 vijesti.ba

Upitan o najnovijim uvredama na nacionalnoj osnovi koje je iznio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, Bogunić je rekao da će pravosuđe kao i ranije te stvari rješavati na adekvatan način.

Dodao je da su nadležnosti poznate pa se tako zna šta radi Tužilaštvo BiH, a šta radi VSTV kao regulator pravosudnog sistema.

Bogunić je istakao, odgovarajući na pitanje o zahtjevu udruženja žrtava za utvrđivanje odgovornosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kajganića, da su predstavnici udruženja jučer održali sastanak s Kajganićem i koliko mu je poznato zadovoljni su odgovorima koje su dobili.

– Ukoliko se utvrde nepravilna postupanja bilo koga, uključujući i glavnog tužioca, svi će snositi sankcije – poručio je Bogunić, piše fena.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh