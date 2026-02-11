Bogunić o uvredama političara: Pravosuđe će reagovati

Upitan o najnovijim uvredama na nacionalnoj osnovi koje je iznio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, Bogunić je rekao da će pravosuđe kao i ranije te stvari rješavati na adekvatan način.

Dodao je da su nadležnosti poznate pa se tako zna šta radi Tužilaštvo BiH, a šta radi VSTV kao regulator pravosudnog sistema.

Bogunić je istakao, odgovarajući na pitanje o zahtjevu udruženja žrtava za utvrđivanje odgovornosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kajganića, da su predstavnici udruženja jučer održali sastanak s Kajganićem i koliko mu je poznato zadovoljni su odgovorima koje su dobili.

– Ukoliko se utvrde nepravilna postupanja bilo koga, uključujući i glavnog tužioca, svi će snositi sankcije – poručio je Bogunić, piše fena.

