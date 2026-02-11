Njemačka: Huso od države prima 7.250 eura mjesečno

U Kölnu jedan Bosanac, njegova žena i njihovo osmero djece svakog mjeseca primaju 7250,77 eura od države. A muškarac zapravo već 23 godine uopće ne bi trebao biti u Njemačkoj. U međuvremenu je više puta kazneno gonjen. Nadležni državni ured ipak nastavlja isplaćivati novac.

„Kako je to moguće?”, pita se najtiražniji njemački list Bild koji piše o, kako ga nazivaju, “kriminalnom Bosancu”, piše Deutsche Welle.

Huso B. se prvi put pojavljuje u Kölnu 2003. godine. Bosanac, koji potječe iz romske porodice, nema nikakve lične dokumente. Njegov zahtjev za azil biva ubrzo odbijen: Bosna i Hercegovina se smatra sigurnom zemljom porijekla. Huso B. potom nestaje – i 2007. ponovo se pojavljuje u Njemačkoj, prenosi Bild.

Ponovo biva protjeran i ponovno uspijeva ostati u Njemačkoj jer uzima advokata i podnosi tužbu u vezi s pravom na boravak. Postupak se razvlači dvije godine, a potom njegov zahtjev opet biva odbijen. I ponovo ga niko ne deportuje. Čak ni onda kada počini kaznena djela.

Bild piše i kako je Huso B. policiji poznat zbog raznih prevara. “Ali, on ne radi samo na svojoj kriminalnoj karijeri. Ovaj Bosanac u Kölnu osniva porodicu i sa suprugom ima ukupno osmero djece. I prima pomoć od države prema Zakonu o naknadama za azilante: po 835,24 eura „pomoći za životne potrebe“ za njega i njegovu ženu, te između 630,81 i 817,71 eura po djetetu, ovisno od uzrasta. To ukupno iznosi preko 87.000 eura godišnje. Porodica ionako ne plaća stanarinu, jer živi u oronulom bloku za azilante u Kölnu. Usporedbe radi, prosječan par u Njemačkoj raspolaže, prema Saveznom zavodu za statistiku, neto prihodom od 4496 eura. Na osmero djece dodaje se 2072 eura dječjeg dodatka, što ukupno iznosi 6.568 eura mjesečno”, piše njemački tabloid.

Šta Huso B. kaže na sve to?

Grad Köln se zbog zaštite podataka ne želi izjašnjavati o slučaju Huso B. Navode da „u slučaju nedostatka prava boravka, obaveza napuštanja zemlje ne može uvijek biti provedena. Ovdje se moraju uzeti u obzir, između ostalog (…) porodične okolnosti. Kažu da, ako su djeca pogođena deportacijom – čak i samo posredno – to se posebno mora uzeti u obzir.”

Dakle deportacija Huse B. se ne provodi zbog djece. S obzirom na to da porodica već dugo živi u Njemačkoj, više ne primaju samo temeljnu naknadu za azilante, nego i takozvane „povećane analogne naknade“, u visini redovne socijalne pomoći. Prema navodima grada Kölna, samo u toj metropoli na Rajni postoji sedam deseteročlanih porodica s maloljetnom djecom, koje primaju naknade za azilante.

BILD ima na uvid dokumente koji pokazuju koliko Huso B. i njegova porodica primaju novca od države. Kada su ga novinari u njegovom domu u Kölnu suočili s tom činjenicom, on je ipak negirao da prima toliko novca. Svoju kriminalnu prošlost također umanjuje: „Posljednje kazneno djelo koje sam počinio bilo je 2014.“, tvrdi ovaj bosanski Rom za BILD.

Ali i to je navodno laž: Huso B. je posljednji put trebao izaći pred sud 8. decembra 2025. Optužen je da je pokušao izvršiti prevaru u jednoj drogeriji s poklon-karticama. Proces je na kraju odgođen za ovu godinu, piše njemački list Bild, a prenosi Deutsche Welle.

