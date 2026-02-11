Bradara povukla zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o Južnoj interkonekciji

Nakon podnošenja zahtjeva nastupile su nove, relevantne okolnosti koje su izmijenile kontekst razmatranja predmetnog Zakona. Projekt Južne plinske interkonekcije ušao je u fazu intenzivnije institucionalne koordinacije nadležnih tijela te jačanja međunarodne suradnje, uz jasno opredjeljenje da se njegova realizacija odvija u skladu s međunarodnim standardima energetske sigurnosti i upravljanja infrastrukturom – navodi se u saopćenju iz Ureda predsjednice Federacije BiH,pišu Vijesti

Istovremeno su pokrenuti procesi dodatnog normativnog usklađivanja i preciziranja nadležnosti u okviru Federacije Bosne i Hercegovine, čime se otvara prostor da se sva otvorena pitanja rješavaju kroz redovni zakonodavni i institucionalni proces.

– Diverzifikacija pravaca i izvora opskrbe prirodnim plinom ostaje jedno od ključnih strateških pitanja Federacije BiH, a projekt Južne interkonekcije ima važnu ulogu u jačanju energetske sigurnosti i gospodarskog razvoja – saopćeno je iz Ureda predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare.

