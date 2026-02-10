“Amerika će bankrotirati 1000 posto”

Prema njegovim riječima, Amerika će ” 1000% bankrotirati ” ako se dug ne kontrolira i tehnološki razvoj ne ubrza.

„Ako ne bude većih inovacija u umjetnoj inteligenciji i robotici, SAD se suočava s praktičkim financijskim kolapsom “, upozorio je Musk.

Musk navodi da američki nacionalni dug trenutno prelazi 38,5 bilijuna dolara, dok kamate na taj dug iznose gotovo bilijun dolara godišnje, što je više od američkog vojnog proračuna, prenosi Clicks.

„Samo tehnološki napredak može značajno ubrzati gospodarski rast i dati zemlji vremena da izbjegne bankrot“, dodao je.

Po njegovom mišljenju, umjetna inteligencija i robotika nisu samo inovacije za industriju, već i ključni alat za očuvanje financijske stabilnosti zemlje. Međutim, upozorava da bi takav razvoj događaja mogao dovesti do deflacije , jer bi proizvodnja i usluge rasle brže od količine novca u gospodarstvu, što bi dodatno povećalo realni teret duga.

Iako dolar ostaje svjetska rezervna valuta, što SAD-u daje fleksibilnost u zaduživanju, Musk smatra da to dugoročno nije održivo bez rasta proizvodnje i tehnologije.

Stručnjaci ističu da Muskova upozorenja dolaze u vrijeme rastuće zabrinutosti zbog ogromnih proračunskih deficita i javnog duga u SAD-u, kao i sve češćih rasprava o strategijama za održivi gospodarski rast.

„Ne možemo se oslanjati samo na fiskalne mjere. Tehnologija mora biti dio rješenja“, zaključuje Musk.

