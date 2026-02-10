“SVI SMO ZNALI DA SU U ŠEMI, ŽENA MU JE DOLAZILA NENAJAVLJENO” Isplivali novi detalji o vezi pjevačice Milice Todorović

U domaćim medijima se podigla velika prašina nakon što se saznalo da je partner Milice Todorović, kojem je prošle nedelje rodila sina, zapravo oženjen.

Pjevačica je od početka veze na sve načine pokušavala da zaštiti svog izabranika, ali joj nakon porođaja to nije pošlo za rukom jer se u medijima najpre pojavila njegova fotografija sa proslave, a zatim se oglasila i njegova zakonita supruga Lj. M.

Otad novi detalji o misterioznom muškarcu izlaze na površinu. Tako smo najprije otkrili da je pjevačicin partner privatnik, koji se bavi prodajom automobila, ali i da drži auto-perionicu na Novom Beogradu, prenosi Kurir

Zaposleni u objektima na toj lokaciji imali su štošta da nam kažu o njima.

– Svi koji rade ovde znali su da je on u šemi sa Milicom. O tome nije pričao, sve do prije nekoliko dana pred porođaj. Vidjeli smo je jednom ili dvaput da je dolazila dok je bila trudna i bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos. Njegova žena je u poslednje vrijeme redovno dolazila, i to nenajavljeno. Vidjelo se da između njih vlada neka netrpeljivost, bilo je i teških i glasnih riječi. Kad je saznao da je postao otac, bio je baš veseo i sve je častio. Ipak, niko nije vjerovao da će sve izaći u javnost. Otkad se saznalo za sve ovo, nije dolazio na posao. Vjerovatno je shvatio da je bolje da se malo skloni dok se ova gungula ne stiša – priča naš sagovornik, koji je molio za diskreciju.

Kako dalje navodi, najzanimljivije od svega je što su Miličin sadašnji i bivši dečko Mario B. poznanici.

– Bivši Miličin vjerenik Mario je redovno dolazio u auto-perionicu. Tu je prao svoj automobil dok je živio kod nje u stanu. On i Miličin sadašnji dečko su super poznanici i uvijek su se srdačno pozdravljali i javljali jedan drugome. Kad je on poslije uhapšen i kad se pročulo za taj skandal, baš mu je bilo žao Milice – zaključuje sagovornik.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa akterima priče, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

Podsjetimo, zbog novonastale situacije Milica je u nelagodnom položaju i zamolila je za prijeko potrebni mir u narednom periodu.

