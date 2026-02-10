Evropska krajnja desnica hoće svoj ICE

ICE , koji provodi savezne zakone koji reguliraju graničnu kontrolu, carinu, trgovinu i imigraciju , našao se upleten u kontroverze nakon što su njegovi agenti posljednjih tjedana ubili dva američka državljanina , usred pritiska administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da deportira ilegalne imigrante.

To nije spriječilo bavarski ogranak krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) i belgijsku krajnje desnu stranku Vlaams Belang da predlože policijske jedinice podsjećajuće na ICE , što je izazvalo ogorčenje političkih protivnika.

U januaru je bavarska podružnica AfD-a najavila da će regionalnom parlamentu predstaviti planove za policijsku jedinicu usmjerenu na deportaciju imigranata koji su ilegalno ušli u zemlju, kao dio niza koraka za suzbijanje neovlaštene imigracije, prema internom stranačkom dokumentu koji su objavili njemački mediji.

„Osim državnih letova za deportaciju, pozivamo na stvaranje jedinice za azil, istragu i deportaciju unutar bavarske policije“, rekla je voditeljica zastupničke skupine AfD-a Katrin Ebner-Steiner. Sindikat bavarske policije rekao je da ne postoji zakonska osnova za jedinicu za deportaciju.

Belgijski parlament, Vlamas Belang, planira u nadolazećim danima podnijeti prijedlog za sličnu policijsku jedinicu. Iako je zastupnica Francesca Van Belegem odbacila usporedbu s ICE-om jer bi, kako je rekla, belgijska jedinica ostala dio postojećih policijskih snaga, a ne zasebna savezna agencija, detalji plana sugeriraju drugačije: specijalizirani policajci u svakoj policijskoj zoni, pune jedinice u većim gradovima i pograničnim područjima te agenti koji aktivno traže neovlaštene imigrante.

„Umjesto da registrira samo ilegalne imigrante kada ih slučajno uhvate, jedinica bi aktivno tražila ljude bez legalnog statusa“, rekao je Van Belegem za Politico.

“Ne dopuštamo da naše nacionalne prijedloge diktira međunarodni kontekst.”

Poređenje s Trumpom im šteti.

U međuvremenu, u Francuskoj, krajnje desničarski političar i osnivač stranke Reconquista, Eric Zemmour, nije isključio tu ideju kada su ga u televizijskom intervjuu pitali treba li Francuska imati policijske snage slične ICE-u.

„Moralo bi se prilagoditi Francuskoj i francuskim institucijama. Ali morat ćemo biti nemilosrdni“, rekao je Zemmour za BFMTV.

Politologinja Laura Jacobs sa Sveučilišta u Antwerpenu rekla je da su neke krajnje desne stranke oprezne i izbjegavaju povezivanje s Trumpom jer bi to moglo naštetiti njihovom imidžu, ali “one ipak pozivaju na slične policijske snage”.

„To se uklapa u širi trend… gdje su ograničenja i antiimigracijski stavovi postali normalizirani, a krajnje desne stranke pomiču granice inspirirane Trumpovom politikom “, rekao je Jacobs.

Pozivi krajnje desnih stranaka naišli su na kritike političkih protivnika .

Ljudi koji promiču takve ideje “ispali su iz demokratskog spektra i nikada se ne mogu normalizirati”, rekao je njemački zastupnik u Europskom parlamentu Damian Besselager iz Zelene stranke.

„Krajnje desničarske politike dio su kontinuuma nasilja kojem se mora suprotstaviti od samog početka, inače riskiraju da postanu generalizirane. Čak i ako prihvatimo ICE model kao dio političke rasprave, borba je već izgubljena“, rekla je Manon Aubry, supredsjednica ljevice u Europskom parlamentu .

EU je pooštrila svoju migracijsku politiku u pokušaju da se suprotstavi usponu krajnje desničarskih stranaka. Prošli mjesec Europska komisija predstavila je petogodišnju migracijsku strategiju , naglašavajući “asertivnu migracijsku diplomaciju” kako bi potaknula treće zemlje da pomognu u sprječavanju ulaska neovlaštenih imigranata u Europu i da prime natrag građane koji nemaju pravo boravka.

