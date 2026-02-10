Stanivuković zadržan na granici sa Hrvatskom, platio kaznu

…prilikom prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kako saznaju “Nezavisne novine”, Stanivukovića, koji je i predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) i lider Pokreta Sigurna Srpska i njegovu pratnju dočekalo je više policijskih službenika, koji su izvršili detaljan pretres njega, saradnika, kao i vozila i ličnih stvari.

Tom prilikom mu je izrečena i novčana kazna u iznosu od 700 eura, zbog, kako navodi naš izvor, narušavanja javnog reda i mira.

Kako nezvanično saznajemo, kazna je, najvjerovatnije, povezana sa njegovom nedavnom posjetom Lici i Dalmaciji, odnosno sa govorom koji je tom prilikom održao, a koji je, prema navodima, izazvao burne reakcije u Hrvatskoj.

Iako su se u pojedinim medijima pojavile informacije o navodnom hapšenju, naš izvor ističe da Stanivuković nije uhapšen, te da je, nakon što je kazna plaćena, zajedno sa svojim saradnicima nastavio put.

Facebook komentari