“Sestra je izašla iz sale i rekla mi da molim Boga da Ema preživi” Oglasila se majka devojčice (4) koja je umrla nakon rutinske operacije krajnika u Čačku

Devojčica Ema Marković (4) iz okoline Čačka preminula je nakon operacije trećeg krajnika. Nakon što je zbog komplikacija iz Čačka hitno transportovana za Beograd, devojčica je preminula na Institutu za majku i dete.

Roditelji ističu da Ema nije imala drugih zdravstvenih problema osim problema sa krajnicima. Iako je operacija bila rutinska, završila se tragično, a naložena je unutrašnja provera kvaliteta u bolnici u Čačku.

– Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan. Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija – naveo je izvor.

– Međutim, devojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan ORL nalaz, nos i ždrelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju – dodao je izvor.

Oglasila se majka devojčice

Majka devojčice, Sanja, opisala je trenutke nakon operacije:

– Meni je jedna sestra prvo rekla kako je operacija gotova i da je bude, ali nakon toga se vratila u salu i tamo bila čini mi se oko tri sata i kada je izašla samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, ali da je stanje teško i da Boga moli da moja Ema preživi – kaže majka Sanja.

Dodaje da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da, kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima.

– Tačnije, u tubusu se pojavila krv. Ja ne znam kad su oni vraćali ponovo tubus, pošto piše da je on dva puta plasiran, da li su je tada povredili jer dete nije bilo ni od čega bolesno nikad. To su sve naše sumnje, pošto meni niko nije rekao šta se dešavalo tačno u sali. Samo su mi rekli da nije bila stabilna i da mora transport u Beograd. Mi smo dugo bili tu, čekali smo na transport – rekla je majka preminule devojčice.Devojčica je, kada su konačno uspeli da obezbede transport, u Beograd stigla sa pritiskom 50 sa 22.

– Lekari i medicinsko osoblje u Beogradu su stvarno dali sve od sebe, to znam sigurno. Mi sumnjamo da je u čačanskoj bolnici došlo do greške. Rađena je sudska obdukcija na naš zahtev i na zahtev Instituta za majku i dete. Nama je važno da znamo istinu, zašto smo ostali bez našeg deteta – kaže Sanja.

Tužan prizor ispred bolnice u Čačku

Porodica, prijatelji malene Eme, ali i građani Čačka okupili su se sinoć ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku, tražeći odgovore na pitanja kako i zašto je došlo do smrti devojčice nakon rutinske operacije.Okupili smo se ovde da potražimo odgovore, da potražimo pravdu za Emu. Da se nikada nikome ne ponovi nešto slično. Dete je došlo na operaciju krajnika, a završilo je mrtvo. Na to ne sme da se ćuti – rekao je jedan od okupljenih,piše Kurir

Uplakani i slomljeni bolom, na skupu su bili i Emini roditelji. Majka Sanja rekla je da joj “niko ništa nije rekao, šta je sa njenim detetom već samo da mora za Beograd”.

