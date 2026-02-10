Preminula djevojčica (5) koja je teško povrijeđena u nesreći kod Teslića

Djevojčica (5) koja je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se 5. februara desila kod Teslića, preminula je danas u 16 časova.
To su za Srpskainfo potvrdili u Univerzitetskom kliničkom centru RS, naglasivši da je djevojčica preminula, uprkos svim naporima medicinskog osoblja Klinike za anasteziju i intenzivno liječenje.
– Djevojčica je preminula u 16 časova – rekli su za Srpskainfo u UKC.
Njen otac Dragan je hospitalizovan u Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, zadobio tešku povredu grudnog koša i karlice. Priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju, prenosi ATV.
Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se kod Teslića dogodila 5. februara u 19.35 časova, povrijeđeni su otac i tri maloljetne kćerke.
Nesreća se dogodila kada je automobil “Folksvagen” sletio sa kolovoza.
Djevojčica je primljena sa teškim višestrukim povredama na Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS,piše Avaz
U ovoj zdravstvenoj ustanovi hospitalizovan je i njen otac, koji se i dalje nalazi u teškom stanju.
– Otac je takođe hospitalizovan na Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje. Primljen je sa teškom povredom grudnog koša i karlice. Priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvjesne – ističu u UKC.