Rusi pripremaju ogroman napad sa 100.000 ljudi. Analitičari: Znamo kada kreće

Planovi za veliku ofenzivu

Moskva stvara strateške rezerve za veliki napad koji će započeti kasno u proljeće na istoku, a kasnije i na jugu Ukrajine, izjavio je Roman Pohorilij, suosnivač vojno-istraživačke skupine Deep State UA, na sigurnosnoj konferenciji u Kijevu. Rekao je da će glavni smjer ofenzive biti usmjeren prema velikim gradovima Donjecke oblasti, Slavjansku i Kramatorsku, s ciljem da se većina kopnenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine (OSU) uvuče u opću bitku i uništi.

Pomoćni napad, koji bi uslijedio početkom ljeta, bio bi usmjeren na južna područja Ukrajine, s ciljevima prema gradovima Zaporižji i Orihivu, kako bi se ukrajinske snage odvukle od glavnog bojišta na istoku, dodao je. Ukupne ruske snage okupljene za glavni udar mogle bi brojati više od 100.000 ljudi, procijenio je Ruslan Mikula, drugi voditelj DeepStatea.

Potvrde američkih analitičara

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) u svojoj je analizi iznio slična predviđanja. Navode kako rusko vojno zapovjedništvo namjerava iskoristiti strateške rezerve, koje formira od sredine 2025., za veliku proljetnu ofenzivu na istoku Ukrajine. Prema ISW-u, planiranje velike ofenzive, potvrđeno uočljivim pokretima trupa i obrascima novačenja, u potpunoj je suprotnosti sa službenim izjavama Kremlja da Rusija želi mir i da ne namjerava zauzeti više ukrajinskog teritorija.

Analiza ISW-a također navodi da je namjera Kremlja da porazi Ukrajinu u ofenzivi koja bi donijela pobjedu u ratu vjerojatno nerealna zbog snage ukrajinskih obrambenih sustava temeljenih na dronovima i pada broja novaka unutar Rusije,piše Index

“Pretvorili smo ih u vojsku koja koristi magarce”

Analiza DeepStatea o izgledima za uspjeh ruske ofenzive navodi da su ukrajinske snage već dokazale da mogu zaustaviti Ruse te da će to vjerojatno ponovno učiniti. U analizi se pozivaju zapadni saveznici da razlikuju ruske borbene sposobnosti kakvima ih prikazuju državni mediji od onoga što ruske snage doista mogu postići na ukrajinskom bojištu.

“Mi (Ukrajina) smo već ‘drugu najmoćniju vojsku svijeta’ pretvorili u vojsku koja trpi goleme ljudske gubitke, napada na motociklima i civilnim automobilima, a za logistiku koristi magarce, deve i konje. Moskva poznaje samo jezik sile, a tu silu treba pokazati zajedničkim naporima, kombinirajući naše iskustvo s naoružanjem naših partnera”, stoji u izjavi DeepStatea.

Bivši šef CIA-e: Ukrajinci će izdržati

General David Petraeus, bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu i bivši direktor CIA-e, u komentaru za Kyiv Post rekao je da su ruski napadi prema prvom cilju, Pokrovsku, već u tijeku te da se OSU u tom sektoru drži mjesecima. Na pitanje hoće li se ukrajinska obrana moći oduprijeti masovnijoj, proljetno-ljetnoj ofenzivi, Petraeus je odgovorio: “Zaustavit će Ruse. Izdržat će. Iza njih stoji ukrajinski narod.”

Ukrajinski vojni novinar Andrij Caplijenko komentirao je 8. veljače na Telegramu: “Rusija gomila snage i sprema novu veliku ofenzivu na jugu i istoku Ukrajine tijekom ljeta… Priprema se za eskalaciju, a ne za diplomaciju… Bit će zaustavljeni.”

Od tenkova do pješačkih infiltracija

Početkom 2024. godine, postrojbe OSU-a sve su se više oslanjale na rojeve dronova u obrani, nanoseći teške gubitke Rusima. U roku od godinu dana, ruske su snage bile prisiljene napustiti gotovo svaku upotrebu oklopnih vozila poput tenkova i oklopnih transportera, jer su postala iznimno ranjiva na napade dronovima.

Ruska protutaktika, prvi put primijećena početkom 2025., uključuje infiltracijske napade malih pješačkih skupina koje je teže uočiti. To je snagama Kremlja omogućilo nastavak sporog napredovanja, ali uz cijenu teških, a ponekad i katastrofalnih gubitaka. U najgorim neuspjelim napadima, čitave su postrojbe uništene rojevima FPV dronova te topničkim i minobacačkim udarima.Borbe kod Pokrovska i pogled s prve crte

DeepState je u ponedjeljak izvijestio da ruski pješački timovi i dalje napreduju u sektoru Pokrovska, koristeći niske temperature koje smanjuju kapacitet baterija i vrijeme leta dronova. Pokrenuli su novi val infiltracija u sjevernom dijelu samog grada Pokrovska te u susjedni grad Mirnohrad, gdje se desetak ruskih vojnika navodno skrivalo u gradskoj crkvi. Ruska oklopna kolona poslana kao pojačanje pješaštvu je uništena, s više od 300 ubijenih ili ranjenih vojnika, navodi se u izvješću. Kyiv Post nije mogao neovisno potvrditi te tvrdnje.

Prema izvješću RBC-Ukrajina od 5. veljače, ruske postrojbe na tom području izbjegavaju izravne napade na ukrajinske položaje, radije postavljajući zasjede duž opskrbnih ruta koje koristi OSU, kao i na bespilotna kopnena vozila (UGV) koja prevoze ljudstvo i materijal.

Kirilo Sazonov, časnik i bloger iz 41. mehanizirane pješačke brigade OSU-a, rekao je da su predviđanja o velikoj ruskoj ofenzivi vjerodostojna i da ruskim tvrdnjama o miroljubivim namjerama ne treba vjerovati. “Da, to je točno. Rusija se ne sprema potpisati mirovni sporazum, vidimo da nastoje pojačati pritisak, i to na bojištu”, rekao je Sazonov u ponedjeljak u analizi na svom Telegram kanalu.

