Majka preminule djevojčice otkrila kako se rutinska operacija pretvorila u pakao

Tačan uzrok djetetove smrti biće poznat nakon naložene obdukcije.

Neutješni roditelji kažu da mala Ema nije imala zdravstvenih problema, osim tog sa krajnicima koji je jako čest kod mališana.

Ipak, rutinska operacija pretvorila se u pakao sa smrtnim ishodom.

“Meni je jedna sestra prvo rekla kako je operacija gotova i da je bude, ali nakon toga se vratila u salu i tamo bila čini mi se oko tri sata i kada je izašla samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, ali da je stanje teško i da Boga moli da moja Ema preživi” kaže za RINU majka Sanja.

Dodaje da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima, prenosi Telegraf.rs.

“Tačnije, u tubusu se pojavila krv. Ja ne znam kad su oni vraćali ponovo tubus, pošto piše da je on dva puta plasiran, da li su je tada povredili jer dete nije bilo ni od čega bolesno nikad. To su sve naše sumnje, pošto meni niko nije rekao šta se dešavalo tačno u sali. Samo su mi rekli da nije bila stabilna i da mora transport u Beograd. Mi smo dugo bili tu, čekali smo na transport”, kaže Sanja.

Djevojčica je, kako kaže njena majka, kada su konačno uspjeli da obezbede transport, u Beograd stigla sa pritsikom 50 sa 22.

“Lekari i medicinsko osoblje u Beogradu su stvarno dali sve od sebe, to znam sigurno. Mi sumnjamo da je u čačanskoj bolnici došlo do do greške. Rađena je sudska obdukcija na naš zahtev i na zahtev Instituta za majku i dete. Nama je važno da znamo istinu, zašto smo ostali bez našeg deteta” kaže majka Sanja.

Facebook komentari