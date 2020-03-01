Dodik: Napustit ćemo institucije, ukinuti Sud BiH i vratiti vojsku

Narod RS još jednom je pokazao da je na braniku slobode i nezavisnosti. Mislim da se politika definiše na više načina. Politički “otpad” je skoncetrisan u Sarajevu, koje je mislilo da može da se obračuna sa RS i misli da ćemo mi da pokleknemo, dodao je Dodik.

Istakao je da rukovodstvo SNSD-a veoma brzo Narodnoj skupštini predložiti da se Republici Srpskoj vrate ovlaštenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Da se vrati vojska, granična policija. Da se ukine Sud i Tužilaštvo BiH, da se model fiskalnog sistema vratiu nadležnost RS, i od tog nećemo odustati. Nama je potrebno samo ono što je predviđeno Dejtonom, kaže Dodik i dodaje,pišu Vijesti

– Srbi ne smiju ostati narednih deset godina u Bosni i Hercegovini. Naši neprijatelji koji sjede u Sarajevu koje su lokalne i strane, i brzo ćemo izaći s imenima. Nema veze koja je stranka tamo na vlasti, da li SDA ili ova jadna Trojka, rekao je Dodik.

On je pozvao opoziciju na strateški dijalog.

“O novim procesima i novoj geopolitici koja se stvara. Pustite više ljude kao Crnadak i ovi, oni su na dnevnoj politici. Ovoliko mi je srce što sam jutros video čestitke Lavrova, Netanyahua, znate li vi šta je to. Nemamo mi težak zadatak, tražit ćemo da se dogovorimo o trenutku kada ćemo napustiti institucije BIH, razgovaraćemo sa Srbima koji rade tamo, osigurat ćemo im novac. RS se sprema za to, zato nam je potrebno da razgovramo”, rekao je Dodik.

On je rekao da bi samostalnu RS priznalo 15 zemalja u roku od 48 sati.

