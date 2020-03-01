Kada je poslodavac dužan isplatiti otpremninu radniku u FBiH?

“U vezi s otpremninom radnika koji odlazi u penziju, važno je napomenuti da je članom 111. stav (1) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24) propisano da radnik koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, ima pravo na otpremninu.

Izuzeci

Izuzetak su slučajevi kada se ugovor o radu otkazuje zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika. Visina otpremnine određuje se u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa kod tog poslodavca. prenosi Novi.

Međutim, navedenom odredbom Zakona o radu propisuje se otpremnina isključivo za slučaj kada poslodavac otkazuje ugovor o radu. U konkretnoj situaciji poslodavac ne otkazuje ugovor o radu, već radni odnos prestaje po sili zakona. Tada radnik nema pravo na otpremninu iz člana 111. stav (1) Zakona o radu.

Isplata otpremnine zbog odlaska u penziju

Isplata otpremnine zbog odlaska u penziju moguća je samo ukoliko je takva obaveza propisana kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu poslodavca, pojašnjavaju iz konsultantske firme REC d.o.o..

