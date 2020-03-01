Oglasila se sestra Milice Todorović

Ne zbog toga što je pjevačica postala majka, već zbog oca djeteta, koji je oženjen. Nakon što su snimci sa proslave isplivali, supruga oca Milicinog djeteta se oglasila i u velikoj ispovijesti otkrila da je ona njegova žena i da imaju dvoje velike djece.

Priča se ne stišava oko Milice i njenog partnera, a sada se oglasila i njena sestra, koja je imala nešto da poruči.

Milica se dva puta oglasila o ovoj temi, a na dan kada je izašla iz porodilišta – oglasila se i njena mlađa sestra Anđela.

Ona je objavila status žene koja je podržala Milicu, ali je dio poruke podvukla crvenom bojom.

“Istina uvijek ima dva lica, dvije strane… i zato ne sudite!” dio je koji je Anđela podvukla i dodala:

“Polakoo!”.

Ipak, uslijedilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, juče su se ispred pjevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pjesama.

“Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu”, rekao je jedan od komšija, prenosi grandTV.

