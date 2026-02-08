“Bez Putina nema mira u Ukrajini”

„Europski čelnici sada su počeli razgovarati o tome kako bi Europa trebala pregovarati s Putinom. Prije, kada je mađarski premijer Viktor Orban bio sa Zelenskim i Putinom, svi su to osuđivali“, prisjetio se Babiš, prema češkom portalu TN.

Babiš je također pozvao europske zemlje na nastavak izravnog dijaloga sa službenom Moskvom, ocijenivši da je to nužan preduvjet za prekid vatre i uspostavljanje komunikacije s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Babiš je ocijenio da Europa nije sposobna sama zaustaviti sukob te podsjetio da je “ključni igrač u pregovorima američki predsjednik Donald Trump”.

„ Mirovni sporazum bio je blizu već u travnju 2022., ali onda se pojavio Boris Johnson (bivši britanski premijer) i prevladao interes za nastavak ovog sukoba. Naravno, ovo mora imati diplomatsko rješenje“, istaknuo je Babiš, dodajući da bi rješenje sukoba trebalo pronaći tijekom trenutnih pregovora jer „ljudi umiru u Ukrajini“.

Drugi krug trilateralnih pregovora o Ukrajini održan je u Abu Dhabiju 4. i 5. veljače uz sudjelovanje delegacija iz Rusije, SAD-a i Ukrajine.

