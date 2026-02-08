Vijesti

Stravičan pad Lindsey Vonn, helikopterom prebačena u bolnicu

5.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Drama u CortiniNa Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo danas od 11:30 sati vozi se spust utrka za žene, ali takmičenje je obilježio dramatičan trenutak već na samom startu.

Američka skijašica Lindsey Vonn (41) doživjela je težak pad odmah nakon izlaska iz startne kućice. Iskusna olimpijka odlučila je nastupiti uprkos ozbiljnim problemima s koljenom, s pokidanim križnim ligamentima, no današnji nastup završio je na najgori mogući način.Pad je bio izuzetno neugodan za gledanje, a Vonn je ostala ležati na stazi nekoliko trenutaka, što je izazvalo zabrinutost kod gledalaca, takmičarki i brojnih navijača širom svijeta. Organizatori i medicinski tim brzo su reagovali, a utrka je privremeno prekinuta.

Nakon što joj je ukazana prva pomoć, po Vonn je stigao helikopter kojim će biti prebačena u bolnicu. Vijesti


