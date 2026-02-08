Stravičan pad Lindsey Vonn, helikopterom prebačena u bolnicu

Američka skijašica Lindsey Vonn (41) doživjela je težak pad odmah nakon izlaska iz startne kućice. Iskusna olimpijka odlučila je nastupiti uprkos ozbiljnim problemima s koljenom, s pokidanim križnim ligamentima, no današnji nastup završio je na najgori mogući način.Pad je bio izuzetno neugodan za gledanje, a Vonn je ostala ležati na stazi nekoliko trenutaka, što je izazvalo zabrinutost kod gledalaca, takmičarki i brojnih navijača širom svijeta. Organizatori i medicinski tim brzo su reagovali, a utrka je privremeno prekinuta.

Nakon što joj je ukazana prva pomoć, po Vonn je stigao helikopter kojim će biti prebačena u bolnicu. Vijesti

