Jovana Jeremić brutalno o ocu djeteta Milice Todorović: “Njen je grijeh…”

Milica se oglasila iz porodilišta i istakla da još nije spremna da iznese svoju stranu priče.

LJ.M. je rekla da je tek prije mjesec dana saznala da njen suprug čeka dijete s pjevačicom.

Jovana Jeremić oduvijek ističe da je protiv preljube, te ni sada nije štedjela oženjenog izabranika Milice Todorović:

– Vi znate moj stav: ne mogu da podržim nešto što nije u skladu s moralom. Meni je drago što se Milica ostvarila kao majka i čestitam joj na rođenju sina, a u ovom slučaju kriva nije ni ona, ni žena oca njenog djeteta. Milicu poznajem i volim, ne želim da se moje riječi izvuku iz konteksta – rekla je Jovana.

– Tu je kriv samo dotični gospodin, koji ne zna ili nije znao hoće li se razvesti. Ja čovjeka ne poznajem, ali iz njegovih djela mogu zaključiti da je kukavica i slab muškarac koji nije odlučio hoće li ostaviti ženu i biti s Milicom ili neće. Dozvolio je da u ovom trenutku pate dvije žene i troje djece. To je za mene slab muškarac. Jadna majka koja sina odgaja, odškoluje i vaspitava na takav način. Da je muško, znao bi šta hoće,piše Novi

Ona je komentarisala i izjave njegove žene:

– Koliko sam ja razumjela, njegova žena želi da se razvede, a on joj to ne dozvoljava. Svojim ponašanjem doveo je Milicu Todorović na stub srama, jer će biti okarakterisana kao žena koja raskida brak, kao žena koja želi nasilnim putem da otme muškarca iz porodice. Tako svaki prosječan Srbin gleda, ali ko zna šta je on obećao. Njen greh je i greška što je ulazila u priču s njim dok na papiru nije vidjela razvod braka, a onda dolazimo do onog što nije na papiru i što se nije dogodilo – zaključila je voditeljka za Informer.

Miličin bivši vjerenik prošle godine je uhapšen, a ona o tome nije rekla ni riječ u javnosti.

