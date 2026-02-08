Region

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu

Objavljeno prije 59 minuta

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet je u sinoć u Beogradu, neslužbeno je potvrđeno za Nova.rs.

Tijekom bijega otmičari su krenuli prema Rumi, gdje su ih pokušali zaustaviti prometni policajci. Tom prilikom vozilo je udarilo u bankinu, nakon čega su osumnjičeni izašli iz automobila i pobjegli u nepoznatom pravcu,piše N1

Pjevač je, prema dostupnim informacijama, oslobođen i nije životno ugrožen.


