Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu

Tijekom bijega otmičari su krenuli prema Rumi, gdje su ih pokušali zaustaviti prometni policajci. Tom prilikom vozilo je udarilo u bankinu, nakon čega su osumnjičeni izašli iz automobila i pobjegli u nepoznatom pravcu,piše N1

Pjevač je, prema dostupnim informacijama, oslobođen i nije životno ugrožen.

