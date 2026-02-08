Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu

Tijekom bijega otmičari su krenuli prema Rumi, gdje su ih pokušali zaustaviti prometni policajci. Tom prilikom vozilo je udarilo u bankinu, nakon čega su osumnjičeni izašli iz automobila i pobjegli u nepoznatom pravcu,piše N1
Pjevač je, prema dostupnim informacijama, oslobođen i nije životno ugrožen.
