“Trampe, ne predajemo oružje”

„Kriminalizacija otpora, kriminalizacija pokreta otpora i svih koji su u njemu sudjelovali nešto je što ne bismo smjeli prihvatiti. Dok god postoji okupacija , postoji i otpor. Otpor je pravo ljudi pod okupacijom, nešto na što su narodi ponosni“, rekao je Mashal na konferenciji u Dohi, izvještava Times of Israel.

Mashal je pozvao Mirovni odbor da usvoji ono što je nazvao “uravnoteženim pristupom” koji bi omogućio obnovu Pojasa Gaze i protok pomoći za otprilike 2,2 milijuna stanovnika okupirane palestinske enklave, upozoravajući da Hamas “neće prihvatiti vladavinu stranaca na palestinskom teritoriju”.

„Pridržavamo se naših nacionalnih načela i odbacujemo logiku skrbništva, vanjske intervencije ili vraćanja mandata u bilo kojem obliku. Palestinci moraju upravljati Palestincima. Pojas Gaze pripada narodu Gaze i Palestine. Nećemo prihvatiti stranu vlast“, rekao je Mashal.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump inzistirali su da će Hamas u bliskoj budućnosti, kao dio druge faze primirja u Pojasu Gaze , predati svoje oružje.

Trump je više puta tvrdio da je Hamas “obećao” položiti oružje i prijetio palestinskoj organizaciji zbog tog pitanja, međutim, Hamas nikada nije javno pristao položiti oružje.

Trumpov plan od 20 točaka za Pojas Gaze izričito nalaže da Hamas mora odustati od svog oružja, ali Hamasova izjava kojom podržava plan sadržavala je značajne uvjete i nije uključivala razoružavanje palestinske militantne skupine.

Facebook komentari