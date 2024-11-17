Otmica majke TV voditeljice potresa Ameriku. Obitelj snimila video: Platit ćemo

“Vratite nam majku”

“Primili smo vašu poruku i razumijemo je”, rekla je Guthrie u videu objavljenom u subotu navečer na Instagramu, okružena bratom i sestrom. “Molimo vas, vratite nam našu majku kako bismo mogli slaviti s njom.”

“To je jedini način da pronađemo mir”, nastavila je. “Ovo nam je neizmjerno vrijedno. I platit ćemo.” U videu nije otkrila nikakve pojedinosti o poruci koju spominje.Nestanak usred noći

Nancy Guthrie nestala je usred noći iz svoje kuće prošlog vikenda. Da je nema, primijetili su članovi njezine crkvene zajednice kada se u nedjelju nije pojavila na misi. Vlasti su utvrdile da je rano u nedjelju ujutro kamera na njezinim ulaznim vratima isključena i uklonjena. Oko 2:28 po lokalnom vremenu, aplikacija povezana s njezinim pacemakerom isključena je s telefona.

Ranije ovog tjedna, vlasti su izjavile da još uvijek nisu identificirale osumnjičenika ili osobu od interesa u ovom slučaju. Nudi se nagrada od 50.000 dolara za informacije koje bi dovele do njezina pronalaska.Poruka o otkupnini

Specijalni agent FBI-a Heith Janke potvrdio je da ured istražuje moguću poruku o otkupnini koja je poslana nekolicini medijskih kuća. Janke je rekao da je poruka “sadržavala činjenice povezane s rokom i novčanom vrijednošću koju su tražili”, izvijestio je NBC News. Vlasti su u petak priopćile da su “svjesne nove poruke u vezi s Nancy Guthrie” i da “provjeravaju točnost informacija navedenih u njoj”.

Voditeljica lokalne podružnice CBS Newsa izjavila je za BBC da je njihova postaja primila “poruku”, ali nije ulazila u detalje o sadržaju. Prema portalu TMZ, koji je navodno također primio jedno od pisama, otmičari su tražili milijune dolara u kriptovaluti, koja je često korištena u kriminalnim aktivnostima jer ju je teško pratiti.



Prethodni apeli obiteljiObitelj je ranije objavila dva videa u kojima je izrazila spremnost na razgovor s otmičarima i zatražila dokaz da je Nancy Guthrie živa. U videu objavljenom u četvrtak, Camron Guthrie, sin nestale žene, potvrdio je da obitelj nije imala izravan kontakt s otmičarima. “Moramo znati da je naša mama kod vas”, rekao je Camron u najnovijoj poruci. “Želimo razgovarati s vama.” FBI je u četvrtak uhitio jednu osobu zbog slanja lažne poruke o otkupnini.

Zabrinutost zbog zdravlja

Obitelj i policija upozorili su da bi Nancy Guthrie mogla biti u životnoj opasnosti bez svojih lijekova. “Ona je bez svojih lijekova”, rekla je Savannah Guthrie u ranijoj objavi. “Potrebni su joj da preživi. Potrebni su joj da ne pati.” Bivši predsjednik Donald Trump izjavio je prošlog tjedna da je razgovarao s Guthrie i ponudio pomoć saveznih snaga sigurnosti. “Mislim da nam ide jako dobro, što znači da imamo neke tragove, mislim da su vrlo snažni i mislim da bismo mogli dobiti odgovore prilično brzo”, rekao je Trump novinarima u petak,piše Index

Šerif okruga Pima, Chris Nanos, rekao je u četvrtak da istražitelji nisu ništa bliže otkrivanju odgovornih, ali da rade pod pretpostavkom da je Nancy još uvijek živa. “Trenutno vjerujemo da je Nancy još uvijek negdje vani. Želimo je vratiti kući”, rekao je. “Svi su nam i dalje osumnjičenici.”

Savannah Guthrie (54) američka je televizijska novinarka koja je od 2012. godine suvoditeljica emisije “TODAY” na NBC Newsu. Također je glavna pravna dopisnica mreže i glavna voditeljica za praćenje izbora, a prethodno je bila dopisnica NBC Newsa iz Bijele kuće.

