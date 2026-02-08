Showbiz

U čemu je tajna Amre Džeko: Ima 41. godinu, majka je petero djece i ostavlja bez daha savšenim izgledom i energijom

Objavljeno prije 1 sat

Mnogi se pitaju koja je tajna majke petero djece, koja je zakoračila u petu deceniju života, a i dalje izgleda prelijepo

Velika podrška fudbalskoj zvijezdi Edinu Džeki je njegova supruga Amra Džeko, koja je u januaru proslavila 10. godišnjicu braka, nakon što su pet godina proveli u vezi. Ljubav ovog para krunisalo je četvoro zajedničke djece – Una, Dani, Dalia i Hana, dok Amra iz prethodnog braka ima kćerku Sofiju, koja je neodvojivi dio njihove porodice.

Amra je posvećena majka i supruga, ali i uspješna poduzetnica koja uvijek plijeni pažnju svojom pozitivnom energijom i besprijekornim izgledom. Mnogi se pitaju koja je tajna majke petero djece, koja je zakoračila u petu deceniju života, a i dalje izgleda prelijepo.

Iz objava na društvenim mrežama može se zaključiti da Amra veoma vodi računa o ishrani cijele porodice, trudeći se da obroci budu zdravi i nutritivno uravnoteženi. Pored toga, redovno vježba i vodi aktivan život, a mnogi ističu da njen sjaj dolazi i iz pozitivnog stava i optimizma kojim zrači.

Dok je Edin u Njemačkoj zbog profesionalnih obaveza, porodica boravi u Firenci, gdje djeca pohađaju školu. Iako su udaljeni, uzajamne posjete su česte, a porodica ostaje povezana i


