Kako spriječiti izdvajanje djece iz porodica: Ovo je podrška koja spašava

Ova epizoda fokus stavlja na važnost pravovremene pomoći porodicama koje se suočavaju s različitim životnim izazovima, te na ulogu prevencije kao ključnog segmenta sistema brige o djeci. Kroz stvarne priče i iskustva stručnjaka, serijal prikazuje kako podrška u pravom trenutku može spriječiti razdvajanje porodica i omogućiti djeci sigurno i podsticajno okruženje za odrastanje.

U centru epizode nalaze se Program osnaživanja porodica, Centar za rani rast i razvoj, kao i dostupne usluge podrške djeci i roditeljima koje SOS Dječija sela u BiH provode u saradnji s centrima za socijalni rad,lokalnim zajednicama i institucijama.

Ovi programi usmjereni su na jačanje roditeljskih kompetencija, unapređenje socio-emocionalnog razvoja djece, te pružanje psihosocijalne i savjetodavne podrške porodicama u riziku.

Serijal „Nisu sami“ kroz ovu epizodu naglašava da prevencija ne znači samo reakciju na problem, već ulaganje u stabilnost porodice, rani razvoj djece i izgradnju otpornijih zajednica. Posebna pažnja posvećena je radu Centra za rani rast i razvoj, gdje se djeci najmlađe dobi i njihovim roditeljima pruža stručna podrška s ciljem zdravog razvoja, ranog prepoznavanja poteškoća i jačanja porodičnih odnosa.

Podsjećamo da nijedna porodica ne bi trebala ostati sama u suočavanju s izazovima, te da su rana podrška i zajedničko djelovanje ključni za dobrobit djece i društva u cjelini.

