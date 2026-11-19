Istraživanje također predviđa da će do 2070. godine nereligiozne osobe činiti tijesnu većinu stanovništva u Velikoj Britaniji. Podatke je objavio Istraživački centar Pew, koji već 25 godina analizira demografske trendove u oblasti religije, piše Sky News.

Iako se predviđa globalni rast broja pripadnika i kršćanstva i islama, islam se širi znatno brže. Istraživački centar Pew kao ključni razlog navodi činjenicu da muslimani u prosjeku imaju više djece od pripadnika drugih velikih vjerskih skupina.

„Sve se svodi na broj rođenih beba“, rekao je Conrad Hackett, viši demograf u Pewu. Pojasnio je da su prelazak na drugu vjeru i drugi oblici promjene vjerskog identiteta znatno manje važni faktori u odnosu na stopu fertiliteta.

Različite stope fertiliteta pokreću promjene

U periodu od 2020. do 2025. godine stopa fertiliteta kod muslimana iznosila je 3,1 dijete po ženi, dok je kod kršćana bila 2,5. Stopa potrebna za prirodnu smjenu generacija iznosi oko 2,1.

Nove projekcije Pewa predviđaju da će do 2035. godine u svijetu biti 2,57 milijardi muslimana i 2,52 milijarde kršćana. Ako se sadašnji trendovi nastave, do 2070. godine broj muslimana premašit će 3,6 milijardi, dok će broj kršćana iznositi nešto manje od 3 milijarde.

Očekuje se da će svjetska populacija između 2020. i 2070. godine porasti za 29 posto. Od analiziranih vjerskih skupina, samo će muslimani i kršćani pratiti taj tempo rasta. Broj kršćana trebao bi porasti za 30 posto, a broj muslimana za čak 80 posto.

To se djelimično objašnjava činjenicom da Pew očekuje kako će se većina svjetskog rasta stanovništva u narednim decenijama dogoditi u Africi, posebno u podsaharskoj Africi, gdje većinu stanovništva čine kršćani i muslimani.

Iako broj hindusa i Jevreja raste u apsolutnim brojkama, predviđa se smanjenje njihovog udjela u ukupnom svjetskom stanovništvu. Za budiste se prognozira pad i ukupnog broja pripadnika i njihovog procentualnog udjela, što je dijelom posljedica očekivanog smanjenja broja stanovnika u Kini, Južnoj Koreji i Japanu,pišu Vijesti

Ostali važni trendovi

Ako se sadašnji trendovi nastave, Pew predviđa da će do 2070. godine više od polovine svih kršćana u svijetu živjeti u podsaharskoj Africi. Demokratska Republika Kongo preteći će Sjedinjene Američke Države i postati zemlja s najvećim brojem kršćana.

SAD više neće imati kršćansku većinu, ali će kršćani i dalje ostati najveća vjerska skupina u toj zemlji. Pakistan će imati najbrojniju muslimansku populaciju, a slijedit će ga Indija, Nigerija i Indonezija, koja trenutno ima najveći broj muslimana na svijetu.

Većina zemalja imat će veći broj nereligioznih osoba nego danas, ali će taj porast u potpunosti biti neutraliziran smanjenjem broja stanovnika u Kini. U Izraelu će živjeti 62 posto svih Jevreja u svijetu, što predstavlja porast u odnosu na 46 posto iz 2020. godine.

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