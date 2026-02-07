OVAN

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine donosi situaciju u kojoj ćete na poslu morati brzo da reagujete jer neko drugi neće završiti svoj deo. U ljubavi, impulsivna poruka ili komentar mogu da započnu raspravu koju niste planirali. Pripazite na napetost i povišen pritisak.

BIK

Danas može doći do neslaganja sa kolegom oko novca ili raspodele obaveza. U ljubavi, partner može da očekuje više pažnje nego što ste spremni da pružite, što može da izazove tiho nezadovoljstvo. Obratite pažnju na stomak i ishranu.

BLIZANCI

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine upozorava na pogrešno shvaćenu informaciju, proverite šta ste tačno rekli ili poslali. U ljubavi, stara poruka ili kontakt iz prošlosti mogu da izazovu sumnju. Ne ignorišite umor zbog previše mentalne aktivnosti.

RAK

Danas može da vas pogodi nečija hladna reakcija, posebno na poslu, gde ste očekivali razumevanje. U ljubavi, povlačenje i ćutanje mogu da stvore veći problem nego otvoren razgovor. Obratite pažnju na san i iscrpljenost.

LAV

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine donosi sukob ega. Neko može da dovede u pitanje vaš autoritet ili odluku. U ljubavi, ljubomora može da eskalira ako ne spustite ton na vreme. Pazite na leđa i držanje,piše Mondo

DEVICA

Danas možete da budete nezadovoljni jer stvari ne idu po planu, posebno ako neko kasni ili je neorganizovan. U ljubavi, sitna zamerka može da preraste u ozbiljan razgovor. Napetost u vratu i ramenima.

VAGA

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine donosi situaciju u kojoj ćete morati da zauzmete stranu, iako to ne želite. U ljubavi, izbegavanje istine može da izazove veći problem kasnije. Pad energije tokom dana.

ŠKORPIJA

Danas se može otvoriti tema koju ste dugo potiskivali, naročito u partnerskom odnosu. Na poslu, nečija dvoličnost postaje očigledna. Zvezde vas savetuju da obratite pažnju na stres i unutrašnju napetost.

STRELAC

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine ukazuje na kašnjenja i promene planova koje mogu da vas izbace iz takta. U ljubavi, partner može da traži konkretnu odluku, a vi još niste spremni. Pazite na iscrpljenost i manjak sna.

JARAC

Danas se od vas očekuje odgovornost koju niste planirali da preuzmete. U ljubavi, distanca može da postane primetna ako ne pokažete emocije. Ukočenost i manjak kretanja.

VODOLIJA

Očekujte iznenadan razgovor koji menja vaše mišljenje o nekome. U ljubavi, potreba za slobodom može da izazove nesigurnost kod partnera, važno je da budete iskreni. Moguća nervoza, pobirnite se za miran san.

RIBE

Dnevni horoskop za 7. februar 2026. godine kaže da previše idealizujete situaciju, posebno u emotivnom odnosu. Na poslu, nejasna obećanja mogu da vas razočaraju. Osetljivost i manjak energije, ne preskačite obroke.

