Zašto je Iran promijenio lokaciju pregovora?

Ankara je signalizirala spremnost da bude domaćin razgovora. Surađujući sa susjednim zemljama, turski diplomati pokušali su održati dijalog živim kako bi spriječili daljnju vanjsku intervenciju u napetom trenutku, dok su Washington i Tel Aviv posljednjih sedmica ponovno počeli otvoreno razmatrati vojne opcije. Pa zašto se to nije dogodilo?

Prema diplomatima i regionalnim stručnjacima, odgovor počinje s opsegom.

Očekivanja Washingtona su široka. SAD žele ne samo smanjenje iranskog nuklearnog programa, već i ograničenja balističkih projektila i kraj Teheranovog financiranja regionalnih posrednika poput Hutija ili Hezbolaha. Ovo je pobjeda za Netanyahua jer je posljednjih mjeseci sustavno radio na tome da pitanje “balističkih projektila” stavi na dnevni red Washingtona. Iran, pod pritiskom kod kuće i u inozemstvu, želi da se pregovori strogo suze na nuklearna pitanja i ublažavanje sankcija kao u dobra stara vremena.

Predloženi istanbulski okvir nije odgovarao iranskom razmišljanju. Iz Teheranove perspektive, razgovori u Istanbulu nosili su rizik širenja misije. Nakon što su se vrata otvorila, dnevni red bi se mogao proširiti. Muscat, nasuprot tome, nudi kontrolu, što je nešto što Iran duboko cijeni. Međutim, odgovor na pitanje bi li jednostavan nuklearni sporazum doista uklonio mogućnost vojne akcije protiv Irana ostaje vrlo dvosmislen.

Iran se još uvijek opire izravnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama licem u lice bez posrednika treće strane. U tom smislu, model iz Muscata je poznat i provjeren. Dvije delegacije, isti hotel, odvojene sobe. Oman samo prenosi poruke.

Nelagodu Irana dodatno su pogoršala izvješća u provladinim turskim medijima koja sugeriraju da bi predsjednik Recep Tayyip Erdogan mogao otvoriti ili čak predsjedavati pregovorima. Za Teheran bi to tehničke pregovore pretvorilo u vidljivu diplomatsku fazu, onu koja bi vidljivo uzdigla Tursku.

To nije bio početak za iransku stranu.

Od Kavkaza do Sirije, Turska i Iran su suparnici koliko i susjedi. Uspješan krug pregovora u Istanbulu donio bi Ankari veliku diplomatsku pobjedu u vrijeme kada se Teheran osjeća strateški stjeranim u kut. Iran odbija da ga se doživljava kao naciju čiju sudbinu odlučuju regionalne sile; odlučan je biti za stolom, a ne na jelovniku.

Oman ne izaziva istu tjeskobu. Muscatova posrednička uloga je dugogodišnja, tiha i ne predstavlja prijetnju. Ostaje izvan sektaških blokova, nikada nije zauzeo otvoreno neprijateljski stav prema Iranu i već je bio domaćin sličnih razgovora, uključujući rane kontakte u tajnim kanalima koji su doveli do nuklearnog sporazuma iz 2015.

Vidljivost je također važna. Istanbul privlači kamere, dok ih Muscat odbija.

Konačno, tu je i pitanje psihologije.

U trenutku kada se Iran prikazuje kao izoliran i reaktivan, Teheran koristi promjenu mjesta događaja kako bi signalizirao kontrolu.

Turska se i dalje čvrsto protivi bilo kakvoj vojnoj eskalaciji protiv Irana. Regionalni rat bi riskirao migracijske valove, energetske šokove i sigurnosne vakuume duž turskih granica. Nestabilnost bi izravno pogodila Ankaru.

Ali diplomacija, kao što pokazuje ova epizoda, ima granice. Turska može pomoći i ponuditi mjesto za pregovore, ali ne može nametnuti diplomatsko rješenje.

I dok Ankara još uvijek vjeruje da je slab Iran upravljiv, a neuspjeli Iran katastrofalan, Teheran još nije spreman dopustiti Turskoj da oblikuje uvjete njegovog opstanka.

Za sada, Muscat ostaje tihi kanal za diplomaciju iza leđa, čak i dok vrijeme protiv iranskog režima i dalje ističe, prenosi TurkiyeToday.

