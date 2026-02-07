Priveden osumnjičeni za atentat na visokog ruskog obaveštajnog generala

Ročište o ispitivanju se očekuje u nedelju, pošto je osumnjičeni već doveden na ispitivanje, naveo je list Komersant, dodajući da je krivični postupak pokrenut po optužbama za pokušaj ubistva i ilegalnu trgovinu oružjem.

Posle ispitivanja, osumnjičeni će biti optuženi, objavio je list, bez zvanične potvrde da li su osumnjičeni pritvoreni. Rusija nije zvanično izvestila o pritvaranju osumnjičenih.

Prema Komersantu, Aleksejev je uspešno operisan i vratio se svesti u subotu, ali je ostao pod lekarskim nadzorom. Nije dato zvanično saopštenje o njegovom statusu.

Prema ruskim Telegram kanalima Maš i Baza, čovek koji je pucao na Aleksejeva “transportuje se iz Dubaija” i s njim je pritvoren i navodni saučesnik.

Još nema informacija o identitetu osumnjičenog ili navodnih izvršilaca napada. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Ukrajinu da stoji iza pokušaja atentata, za koji je rekao – bez navođenja dokaza – da je osmišljen da sabotira mirovne pregovore.

Drugi po rangu GRU je ranjen u Moskvi u petak u, kako su naveli istražitelji, pokušaju atentata.

Komersant je izvestio da istražitelji veruju da je Aleksejeva upucala osoba koja se predstavljala kao kurir za dostavu hrane koja je ušla u njegovu zgradu. List je naveo da je Aleksejev, koji je bio na putu do posla, dva puta pogođen na stepeništu zgrade, a zatim i treći put dok se branio od napada, posle čega je napadač pobegao s mesta događaja.

