Priveden osumnjičeni za atentat na visokog ruskog obaveštajnog generala

Objavljeno prije 41 minuta

Ruske službe za sprovođenje zakona uhapsile su osumnjičenog za pokušaj atentata na zamenika šefa ruske vojnoobaveštajne službe GRU Vladimira Aleksejeva, kao i njegovog navodnog saučesnika, objavili su u subotu mediji u toj zemlji.

Ročište o ispitivanju se očekuje u nedelju, pošto je osumnjičeni već doveden na ispitivanje, naveo je list Komersant, dodajući da je krivični postupak pokrenut po optužbama za pokušaj ubistva i ilegalnu trgovinu oružjem.

Posle ispitivanja, osumnjičeni će biti optuženi, objavio je list, bez zvanične potvrde da li su osumnjičeni pritvoreni. Rusija nije zvanično izvestila o pritvaranju osumnjičenih.

Prema Komersantu, Aleksejev je uspešno operisan i vratio se svesti u subotu, ali je ostao pod lekarskim nadzorom. Nije dato zvanično saopštenje o njegovom statusu.

Prema ruskim Telegram kanalima Maš i Baza, čovek koji je pucao na Aleksejeva “transportuje se iz Dubaija” i s njim je pritvoren i navodni saučesnik.

Još nema informacija o identitetu osumnjičenog ili navodnih izvršilaca napada. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Ukrajinu da stoji iza pokušaja atentata, za koji je rekao – bez navođenja dokaza – da je osmišljen da sabotira mirovne pregovore.

Drugi po rangu GRU je ranjen u Moskvi u petak u, kako su naveli istražitelji, pokušaju atentata.

Komersant je izvestio da istražitelji veruju da je Aleksejeva upucala osoba koja se predstavljala kao kurir za dostavu hrane koja je ušla u njegovu zgradu. List je naveo da je Aleksejev, koji je bio na putu do posla, dva puta pogođen na stepeništu zgrade, a zatim i treći put dok se branio od napada, posle čega je napadač pobegao s mesta događaja.


