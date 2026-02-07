Mamdani citirao poslanika Muhammeda i poručio: New York mora ostati utočište

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani je na svom prvom godišnjem međuvjerskom doručku u petak opravdao status New Yorka kao grada-utočišta (sanctuary city) kao dio vjerske obaveze da se prihvati „stranac“, citirajući Bibliju, Kur’an i Bhagavad Gitu u odbrani gradske imigracione politike.U obraćanju pred gotovo 400 vjerskih i društvenih lidera u Njujorškoj javnoj biblioteci, Mamdani je optužio savezne imigracione vlasti da nad susjedima „siju teror“ i da provode „okrutnost koja zaprepašćuje savjest“.

„Dolaze kao da jašu na blijedom konju i za sobom ostavljaju pustoš“, rekao je. „Ljudi se izvlače iz automobila. Oružje se uperi u nenaoružane. Porodice se razdvajaju. Životi se uništavaju – tiho, brzo, brutalno. Ako ovo nisu napadi na stranca među nama, šta onda jesu?“

Mamdani je spomenuo svoje međuvjersko porijeklo – odrastanje uz oca muslimana i majku hinduistkinju – kako bi istakao vjersku raznolikost New Yorka i naglasio da različite vjere, od kršćanstva do islama, uče svoje sljedbenike da štite „stranca“.

Citirao je odlomke iz Tore i Knjige Ponovljenog zakona o „ljubavi prema strancu“, kao i hinduistički spis Bhagavad Gitu, pozivajući Njujorčane da na „patnje drugih“ odgovore kao da su „naše vlastite“.

„Mislim na Izlazak 23:9, riječi Tore: ‘Ne ugnjetavaj stranca, jer znate srce stranca, pošto ste i sami bili stranci u zemlji egipatskoj’“, rekao je Mamdani, pohvalivši jevrejske Njujorčane što stoje „rame uz rame s progonjenima“.

Citirao je i budističko učenje o uklanjanju želje, mržnje i neznanja kao puta ka oslobađanju od patnje.

Govoreći o vlastitoj vjeri, Mamdani je islam opisao kao religiju „izgrađenu na priči o migraciji“, ističući da je poslanik Muhammed, a.s., također bio „stranac“ koji je bježao od progona kako bi pronašao dom u Medini.”Priča o hidžri podsjeća nas da je poslanik Muhammed s.a.v.s. bio stranac koji je napustio Meku i bio dočekan u Medini”.

„U suri En-Nahl 16:42 stoji: ‘One koji su se iselili na Allahovom putu nakon što su bili progonjeni, Mi ćemo sigurno lijepo smjestiti na ovom svijetu’“, citirao je.

„Ili, kako je rekao poslanik Muhammed, a.s.: ‘Islam je počeo kao nešto strano i opet će se vratiti kao nešto strano, pa blago strancima.’“

„Ako nam vjera nudi moralni kompas da stanemo uz stranca“, rekao je Mamdani, „vlada može osigurati resurse.“

Na tom događaju gradonačelnik je također potpisao Izvršnu naredbu 13, kojom se ponovo potvrđuje i jača posvećenost New Yorka zakonima o statusu grada-utočišta, te zabranjuje saveznim agentima ulazak na gradsku imovinu bez sudskog naloga.

Najavio je i novu kampanju „Znaj svoja prava“, u okviru koje će 32.000 letaka i brošura na 10 jezika biti podijeljeno vjerskim liderima širom grada kako bi ih podijelili imigrantima u svojim zajednicama,pišu Vijesti

Mamdani je također odao počast aktivistima Renee Good i Alexu Prettiju, koji su prošlog mjeseca poginuli u sukobima s ICE-om i Graničnom patrolom u Minneapolisu, nazvavši ih primjerima onih koji su „brinuli o strancu“ uz krajnju žrtvu.

