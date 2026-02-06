Prvo oglašavanje Milice Todorović: “Od stresa sam izgubila mlijeko”

Pjevačica je poručila da će o svemu što se priča i piše govoriti kada za to dođe vrijeme, te da je trenutno zahvalna na tome što je postala majka.

– Ispunila mi se najveća životna želja – da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamolit ću vas da, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu, tako i ostane. Kada dođe vrijeme, govorit ćemo o svemu, ali sada želim samo da se oporavim i budem sretna sa svojim djetetom – rekla je Milica Todorović.

Dodala je i da je stres koji je uslijedio nakon poroda utjecao na njeno zdravstveno stanje:

– Od stresa zbog priče koja se pojavila nakon poroda, izgubila sam mlijeko. Sada mi je najvažnije zdravlje djeteta – poručila je pjevačica, prenosi Novi.

