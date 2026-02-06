Estrada

Prvo oglašavanje Milice Todorović: “Od stresa sam izgubila mlijeko”

2.0K  
Objavljeno prije 3 minute

Prvo oglašavanje Milice Todorović: “Od stresa sam izgubila mlijeko”

Milica Todorović - novi

Pjevačica je poručila da će o svemu što se priča i piše govoriti kada za to dođe vrijeme, te da je trenutno zahvalna na tome što je postala majka.

– Ispunila mi se najveća životna želja – da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamolit ću vas da, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu, tako i ostane. Kada dođe vrijeme, govorit ćemo o svemu, ali sada želim samo da se oporavim i budem sretna sa svojim djetetom – rekla je Milica Todorović.

Dodala je i da je stres koji je uslijedio nakon poroda utjecao na njeno zdravstveno stanje:

– Od stresa zbog priče koja se pojavila nakon poroda, izgubila sam mlijeko. Sada mi je najvažnije zdravlje djeteta – poručila je pjevačica, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh