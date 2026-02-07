Bivša premijerka Republike Hrvatske: Moja stajališta o politici i životu nisu se nikada mijenjala, promijenila se samo perspektiva

– Žene koje mašu rukama’ ima puno simbolike, ali moglo bi se prevesti kao neka vrsta oslobađanja, jer kada sam odbacila štake i prohodala nakon dvije godine sam mogla reći da sam ponovo oslobođena – dodaje

Nova knjiga Jadranke Kosor, ‘Žene koje mašu rukama’, priča je o ranjivosti, strahovima i borbi protiv stereotipa. Jadranka Kosor bila je gošća Dana uživo.

Knjiga iz najave je, uz mnoge druge koje je napisala, treća u nizu koja bi se mogla okarakterizirati kao autobiografska proza.

Dok se bavila politikom, vremena za pisanje bilo je manje, ali pisanje joj, kako je istaknula, iznimno puno znači.

– Ne bih rekla da sam skinula potpuno neki oklop, ne bih rekla da sam ga ikad imala. Moja stajališta o politici i životu nisu se nikada mijenjala, samo se promijenila perspektiva, i sada me ljudi malo drugačije gledaju – kaže Kosor na početku gostovanja.

Knjiga je nastala u, kako je kazala, trenucima muke, tačnije nakon operacije oba koljena i dugog oporavka.

– Žene koje mašu rukama’ ima puno simbolike, ali moglo bi se prevesti kao neka vrsta oslobađanja, jer kada sam odbacila štake i prohodala nakon dvije godine sam mogla reći da sam ponovo oslobođena – dodaje.

Osvrnuvši se na period političke karijere, kada je obnašala visokorangirane pozicije, i na to koliko je ženama na javnim funkcijama uopće dozvoljeno da budu ranjive, a da to ne bude shvaćeno kao slabost, odgovara:

– Ja sam uvijek dopuštala, zapravo nisam ni mislila da omram skrivati ranjivost jer sam žena. Bila sam ministrica hrvatskih branitelja i često sudjelovala na ispraćajima, u pronalascima nestalih u masovnim gorbnicama, i često u tim trenucima sam pustila suzu. Nisam se toga sramila i zato me u onoj davnoj predsjedničkoj kampanji 2005. godine tim protukandidata Stjepana Mesića prozvao ‘Suzana – podsjetila je, uz naglasak da je s bivšim predsjednikom zapravo u dobrim odnosima.

Tokom razgovora govorila je i o jednom detalju iz knjige, koji je se odnosi na događaj iz prošlosti, a povezala ga je s nedavnim dešavanjima, iz ljeta prošle godine.

Svojevremeno je, kao stranačka dužnosnica, napustila skup na kojem se veličala NDH. Na pitanje zašto je baš taj događaj spomenula u najnovijoj knjizi, pojašnjava:

– Pišući o svojim oporavcima, prije toga oparacijama, prolascima kroz toplice, imala sam i drugu nit a to su bila sjećanja na te premijerske dane kada sam bila najmoćnija osoba u državi i ta silna putovanja po svijetu. Htjela sam reći, i misilm da sam u tom uspjela, kako ti život promijeni perspektivu i kako sam u tim toplicama na oporavku pokušavajući si vratiti normalan život bila zadovoljna s mnogim nepoznatim ljudima, slušaajući njihove priče, razmjenjujući recepte…. Tako da rekla bih da ova knjiga ima nekoliko dimenzija, a tu se dotičem na poseban način i ljeta prošle godine kada se u potpunosti oslobađam štaka i to ljeto ulazi u moje priče i zbog činjenice da se tada u Hrvatskoj, u Zagrebu, zbog jednog koncerta, događaju neki nemili događaji, kojih nije prije bilo, osobito u vrijeme predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana. I tu se prisjećam kada sam napustila jedan skup gdje su se počele pjevati neke pjesme vezane za strašna, nemila vremena i gdje me predsjednik Tuđman pohvalio i održao jedno osobno predavanje, u četiri oka, o tome zašto je taj poklič bio tako poguban i štetio međunarodnom priznanju RH i zašto je aspolutno neprihvatljiv, jer je između ostalog Hrvatska utemeljena i na odlukama ZAVNOH-a. Međutim, ovo nije knjiga o politici, prije svega je o životu, usponima, padovima, i knjiga koja govori o mnogim detaljima iz svakidašnjeg života svakog čovjeka – o starenju, bolesti, usamljenosti, samoći… – kazala je Kosor.

Iako trenutno nije u planu, ukoliko za to dođe poziv iz nekog grada u Bosni Hercegovini, za promociju nove knjige, radoće ga prihvatiti, dodala je.

Facebook komentari