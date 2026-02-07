Jeziva tragedija: Lavina ih 400 metara vukla do smrti

Dvojica planinara iz Mađarske, u dobi od 37 i 38 godina, izgubila su život u lavini koja se pokrenula u slovačkim Tatrama. Nesreća se dogodila u petak, u dolini Zlomisk, unutar masiva Tupá. Stradali muškarci bili su članovi planinarskog kluba.

Kako je izjavio spasilac Rastislav Goriščak (Rastislav Goriščák) za slovački portal tvnoviny.sk, jedan od muškaraca bio je zatrpan ispod približno jednog metra snijega, dok se drugi nalazio na dubini od oko 80 centimetara.

Jedan je bio zatrpan oko metar ispod snijega, drugi oko 80 centimetara.

Zbog guste magle helikopter nije mogao poletjeti, pa je pomoć prema mjestu nesreće upućena kopnenim putem. Tokom dolaska, pripadnici gorske službe spašavanja postepeno su rekonstruisali događaje koji su prethodili tragediji u dolini.

Na dnu doline zatekli su nepomična tijela stradalih. Jedan od muškaraca imao je 38 godina, dok je drugi bio godinu mlađi.

– Imali su nekoliko teških povreda nespojivih sa životom – kaže Goriščak.

Prema riječima njihovih saputnika, kobni trenutak desio se dok su se nalazili u vršnim grupama. U trenutku kada su prelazili snježno polje prema stijenama, snježna masa je iznenada popustila.

– Već su bili u vršnim grupama, prelazeći snježno polje prema stijenama, kada je odjednom sve popustilo.”

Lavina ih je potom odnijela preko pragova, niz žlijeb, sve do dna doline.

– Pali su s lavinom preko pragova, niz žlijeb u dolinu – rekao je spasilac.

Procjenjuje se da su pali s visine između 300 i 400 metara. Ova tragedija još jednom potvrđuje da planine ne biraju žrtve samo među neiskusnima, već da su opasnosti prisutne i za iskusne planinare.

– Nema se što kriviti opremu – ocijenio je voditelj intervencije Juraj Janko.

Lavina, a zatim i dug, smrtonosan pad, predstavljali su izuzetno nesretnu kombinaciju, koja je rezultirala još jednim mračnim danom u Tatrama.

