Veliki investicioni plan: Sulejman Al-Shiddi planira graditi hotel na Jahorini

Arapski investitor Sulejman El – Šidi planira na Jahorini gradnju hotela od 30.000 kvadrata, saznaje portal CAPITAL.

Preko svog preduzeća „Shad“ koje je u junu prošle godine osnovano na Palama krenuo je u ishodovanje potrebnih dozvola.

O ovim namjerama El Šidi je već upoznao rukovodstvo Olimpijskog centra Jahorina sa kojima se i sastao.

Plan je da se hotel gradi u neposrednoj blizini vještačkog jezera i 900 metara od entitetske linije.

Imaće dvije podrumske etaže, dvije suterenskе etaže, prizemlje i osam spratova, kao i podzemni tunel.

Inače, El – Šidi u blizini Sarajeva gradi luksuzni stambeni kompleks „Poljine Hils“, a vlasnik je i „Sarajevo City“ tržnog centra, jednog od najvećih u zemlji.

Iza sebe ima i propali projekat avio kompanije „Fly Bosnia“ koja je prestala sa radom nakon pandemije, a koja je napravila milionske dugove.

Jedan je od čelnih ljudi „Al Shiddi Groupe“, međunarodne poslovne grupacije sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji

