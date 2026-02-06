Mamdani uredbom ograničio moć ICE-a u New York-u, šta to znači?

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani potpisao je izvršnu uredbu kojom se jača zaštita imigranata od saveznih zakona, jačajući postojeće gradske politike utočišta nizom novih ograničenja.

Uredba štiti privatnost i podatke imigranata i svih stanovnika; pojačava ograničenja za djelovanje saveznih imigracijskih vlasti na gradskoj imovini; pokreće reviziju kako bi se osiguralo da gradske agencije poštuju zakone o gradovima-utočištima; te uspostavlja odbor za koordinaciju kriznog odgovora unutar gradske uprave u slučaju eskalacije saveznih imigracijskih akcija ili drugih velikih događaja.

“Znajte svoja prava”

Gradonačelnik Mamdani također je pokrenuo gradsku kampanju „Znajte svoja prava“, u okviru koje je distribuirano gotovo 32.000 letaka i knjižica na 10 jezika, namijenjenih vjerskim vođama za dijeljenje svojim zajednicama.

Zohran Mamdani has signed a new executive order that requires ICE to obtain a judicial warrant before entering New York City property. pic.twitter.com/9D3HrRxp8y — HQ (@headquarters68_) February 6, 2026

„Diljem ove zemlje, iz dana u dan, svjedočimo okrutnosti koja šokira savjest. Maskirani agenti, plaćeni našim poreznim novcem, krše Ustav i šire strah među našim susjedima“, rekao je gradonačelnik Mamdani. „Zato jutros potpisujem izvršnu uredbu koja će ojačati zaštitu naših sugrađana od zloupotreba imigracijskog provođenja zakona, prenosi N1.

Ova uredba snažno ponovno potvrđuje našu predanost našim imigrantskim susjedima. Također smo pripremili 30.000 vodiča o pravima Njujorčana na deset jezika kojima govore neke od najčešće ciljanih zajednica u našem gradu, kako bismo poučili ljude što učiniti ako ICE dođe po njih.

Ovi materijali odnose se na sve nas: na one koji su ovdje već pet generacija i na one koji su stigli prošle godine. Odnose se na sve nas jer je obaveza na svima nama: ljubiti bližnjega svoga i brinuti se za stranca.“

Uredba 13

Izvršna uredba 13 ima za cilj zaštititi sve Njujorčane od agresivnih i nezakonitih saveznih imigracijskih postupaka te ojačati povjerenje između građana i gradske vlasti. Uredba potvrđuje da se podaci koje gradske agencije prikupljaju ne smiju dijeliti sa saveznim imigracijskim vlastima, osim ako to ne nalaže zakon, te nalaže agencijama da u roku od 14 dana osiguraju usklađenost s pravilima o zaštiti privatnosti.

Također se propisuje da savezne vlasti ne mogu ulaziti na gradsku imovinu bez sudskog naloga, a gradski zaposlenici dobit će jasne smjernice o postupanju u takvim situacijama. Uredba predviđa i reviziju postojećih pravila u ključnim gradskim službama te osnivanje međuresornog tijela za koordinaciju odgovora u kriznim situacijama.

Facebook komentari