“Mislim da svi treba da pogledaju odlomak iz intervjua ruskog predsednika Vladimira Putina, deo gde kaže da vidimo, i, hvala Bogu, bliži se kraju, bal vampira”, istakla je ona.

Zaharova je objasnila da su zapadne elite uglavnom formirane na osnovu odrastanja njihovih pripadnika u “kanalizaciji, močvarama, pacovskim rupama”.

„Ljudi s takvih mjesta regrutirani su za relevantne pozicije u toj zapadnoj zajednici. Dakle, proces je bio obrnut. Gledamo to odozgo, kao da su se odande spustili u ovu ‘kanalizaciju’, ali ispada da su učinili suprotno“, rekla je, napominjući da Epsteinovi dokumenti sadrže imena mnogih istaknutih vladinih dužnosnika, poslovnih ljudi, diplomata i znanstvenika.

Mi, koji sada vraćamo primat tradicionalnim vrijednostima, vjerujemo da je regrutiranje ili odabir najboljih od najboljih prirodno, iz perspektive modernog shvaćanja dobra i zla, ocijenila je.

„Ali dugi niz godina birali su najgore od najgoreg“, zaključila je Zaharova, prema ruskom portalu Sputnik.

U ožujku 2024. Putin je izjavio da su zapadne elite “stoljećima navikle puniti svoje trbuhe ljudskim mesom , a džepove novcem”, ali moraju shvatiti da “vampirski bal završava ” .

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je 30. siječnja da je završilo objavljivanje materijala u slučaju Epstein.

S najnovijom objavom, ukupna količina objavljenih podataka premašila je 3,5 milijuna datoteka, uključujući dokumente, e-poruke, fotografije i videozapise povezane s istragom sada preminulog financijera trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

U međuvremenu, američko Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je sa svoje web stranice uklonilo “nekoliko tisuća dokumenata i medijskih datoteka” jer su datoteke možda nenamjerno sadržavale informacije koje bi mogle identificirati žrtve.

Odluka je donesena nakon što su odvjetnici Epsteinovih žrtava u nedjelju navečer zatražili od suda da hitno naloži uklanjanje web stranice Ministarstva pravosuđa , tvrdeći da su urednički propusti otkrili imena ili osobne podatke gotovo 100 žrtava.

Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanch izjavio je u petak da je javnosti dostupno tri milijuna stranica Epsteinovih dosjea Ministarstva pravosuđa, dok arhiva ukupno sadrži oko šest milijuna stranica.

Preostali dokumenti su zadržani iz više razloga, uključujući prisutnost materijala o seksualnom zlostavljanju djece i obvezu zaštite prava žrtava.

