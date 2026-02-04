Trump nakon objavljivanja Epsteinovih fajlova: Vrijeme je da se Amerika okrene drugim temama

U obraćanju novinarima u Ovalnom uredu Trump je naglasio da nije čitao novootkrivene spise, koji obuhvataju hiljade fotografija imovine osuđenog finansijera, e-mailove, evidencije letova te dojave dostavljene FBI-u preko Nacionalnog centra za prijavu prijetnji.

U tim fajlovima spominju se i brojni visoki zvaničnici među kojima su Trump, bivši predsjednik Clinton, milijarder Elon Musk i ministar trgovine Howard Lutnick., ali niko od njih nije optužen za krivična djela.

“Mislim da je sada vrijeme da se zemlja možda posveti nečem drugom poput zdravstvene zaštite. Nečemu do čega je ljudima stalo”, rekao je Trump novinarima.

Trump je odbacio značaj pojavljivanja Muskovog i Lutnickovog imena u dokumentima, navodeći da je uvjeren da je s njima sve u redu.

Istovremeno je ponovio tvrdnje da ga posljednji paket dokumenata oslobađa bilo kakve odgovornosti, navodeći da je protiv njega vođena zavjera u kojoj su, kako se izrazio, učestvovali Epstein i drugi ljudi.

Ponovo je pozvao javnost da se usmjeri na teme poput zdravstvene zaštite, za koje tvrdi da više zanimaju građane.

Kontroverze oko Epsteinovih fajlova prati Trumpa tokom cijelog njegovog drugog predsjedničkog mandata, a široki krugovi demokrata i republikanaca kritizirali su administraciju zbog načina na koji je vodila istragu o Epsteinu i njegovoj saradnici Ghislaine Maxwell.

Ministarstvo pravde pod Trumpovim vodstvom u početku je odbijalo pritiske da se fajlovi učine javnim, ali je u novembru, nakon iznenadne promjene stava, predsjednik pozvao republikance da podrže zakon koji nalaže njihovo objavljivanje, poznat kao Epstein Files Transparency Act, koji je potom i potpisao, prenosi Klix.

Facebook komentari