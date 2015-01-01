FK Velež potvrdio odlazak prvotimca, jesenas se nije naigrao

Ovaj mladi fudbaler, koji je rođen 2005. godine u Zagrebu, sa Veležom je sporazumno raskinuo ugovor i tako je postao slobodan igrač.

“Domagoj nije imao zapaženu ulogu u našem timu, a u dresu Veleža ubilježio je samo tri nastupa”, poručili su iz Veleža,pišu Vijesti

Domagoj Vidović je karijeru započeo u redovima zagrebačkog Dinama, gdje je prošao sve omladinske selekcije tog kluba. Prvom timu Dinama priključen je početkom sedmog mjeseca 2024. godine.

Svoje seniorske minute bilježio je u timovima Zrinski Osječko i NK Rudeš, u čijim redovima je kao posuđeni igrač Dinama boravio po jednu polusezonu.

Iz FK Velež su se Domagoju Vidoviću zahvalili na korektnosti, te mu poželjeli mnogo sreće u nastavku karijere.

Facebook komentari