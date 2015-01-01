Fudbal

FK Velež potvrdio odlazak prvotimca, jesenas se nije naigrao

2.9K  
Objavljeno prije 21 minuta

Fudbalski klub Velež je putem svojih zvaničnih kanala potvrdio rastanak saradnje sa Domagojem Vidovićem.

Ovaj mladi fudbaler, koji je rođen 2005. godine u Zagrebu, sa Veležom je sporazumno raskinuo ugovor i tako je postao slobodan igrač.

“Domagoj nije imao zapaženu ulogu u našem timu, a u dresu Veleža ubilježio je samo tri nastupa”, poručili su iz Veleža,pišu Vijesti

Domagoj Vidović je karijeru započeo u redovima zagrebačkog Dinama, gdje je prošao sve omladinske selekcije tog kluba. Prvom timu Dinama priključen je početkom sedmog mjeseca 2024. godine.
Svoje seniorske minute bilježio je u timovima Zrinski Osječko i NK Rudeš, u čijim redovima je kao posuđeni igrač Dinama boravio po jednu polusezonu.

Iz FK Velež su se Domagoju Vidoviću zahvalili na korektnosti, te mu poželjeli mnogo sreće u nastavku karijere.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh