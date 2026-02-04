Osuđen za pokušaj ubistva TRUMPA: Evo koliku je kaznu dobio

Ryan Wesley Raut (59) proglašen je krivim za pokušaj ubojstva koji se dogodio u rujnu 2024. u golf klubu Trump International u Miamiju.

Tokom incidenta, agent Tajne službe uočio je osumnjičenika s oružjem i odgovorio pucnjavom, spriječivši napad.

Prema sudskim dokumentima, agent Tajne službe primijetio je sumnjivo ponašanje i brzo reagirao, prisiljavajući napadača na bijeg.

Dana 23. rujna, porota je jednoglasno zaključila da je Raut namjeravao počiniti atentat. Tužiteljstvo je istaknulo da je to ozbiljna prijetnja nacionalnoj sigurnosti i zatražilo najstrožu moguću kaznu.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko mjeseci nakon još jednog pokušaja atentata na Trumpa , kada ga je metak okrznuo po uhu na predizbornom skupu u Pennsylvaniji, što je dodatno pojačalo zabrinutost za sigurnost političkih kandidata u SAD-u.

