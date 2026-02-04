Vozač izbacio ukrajinsku porodicu iz tramvaja, dobio je kaznu

Sud je Danielu Bejvlu naložio i pohađanje „programa socijalnog preodgoja“ zbog incidenta koji se dogodio u februaru prošle godine, piše češki IDNES.

Okružni sud Prag 10 proglasio je Daniela Bejvla krivim za izgredništvo. Na presudu je moguća žalba. Tužilaštvo je Bejvla isprva teretilo za nedolično ponašanje i vrijeđanje na osnovu etničke pripadnosti, za što je mogao dobiti i do pet mjeseci zatvora, ali je sud na kraju donio blažu presudu.

Incident se dogodio na tramvajskoj stanici krajem februara prošle godine. Vozač je iz vozila izgurao troje Ukrajinaca – stariji bračni par i njihovog unuka – verbalno ih vrijeđao te, prema sudskom spisu, udario muškarca.

Ukrajinska porodica živi u Češkoj od 2022. godine.Svađa je započela nakon što je dječak stao na sjedište i kucao po staklenoj pregradi. Njegov djed je na sudu objasnio da mu to nije branio jer su se vraćali iz vrtića, cipele su mu bile čiste, a nakon prvog kucanja rekao mu je da to više ne radi.

Vozač je potom izašao iz kabine, prigovorio porodici zbog buke i djeteta na sjedištu te ih optužio da „prljaju tramvaj“, naredivši im da izađu, uz ponovljene uvrede na nacionalnoj osnovi. Događaj su snimili očevici.piše Vijesti

Ukrajinac je ispričao kako su im drugi putnici govorili da ne izlaze, ali su odlučili otići jer se dječak uplašio i počeo plakati. Situacija je zamalo ponovo eskalirala kada je muškarac zamolio suprugu da fotografiše broj tramvaja, što je vozač primijetio.

Vozač poriče da je ikoga pokušao udariti i tvrdi da je spornom gestom samo upirao prstom. Tokom dvije godine rada, protiv Bejvla je podneseno osam pritužbi putnika, ali se većina pokazala neutemeljenom.

On više ne radi kao vozač tramvaja. U međuvremenu, na češkom žalbenom sudu trenutno se vodi i slučaj muškarca optuženog za napad na dvije Ukrajinke.

