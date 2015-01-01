“Kajem se”

„Fokus je oduvijek bio na tome da poznaje mnogo vrlo bogatih ljudi i tvrdio je da ih može nagovoriti da doniraju novac globalnom zdravstvu“, rekao je Gates u srijedu u intervjuu za Nine News.

Gates je dao svoj “jedini televizijski intervju u Australiji” Nineu tijekom svog boravka na Australian Openu.

Milijarder je nastavio: „Znate, gledajući unatrag, bila je to slijepa ulica i bilo je glupo od mene što sam provodio vrijeme s njim. Bio sam jedan od mnogih ljudi koji žale što su ga ikada upoznali. Navodno je Jeffrey sam sebi napisao e-mail. Taj e-mail nikada nije poslan. Taj e-mail je, znate, netočan. Ne znam što mu je tada prolazilo kroz glavu. Svake minute koju sam proveo s njim – žalim i ispričavam se što sam to učinio“, rekao je Gates.

Dodao je da je boravio “samo na večerama”, ali da nikada nije išao na ostrvo, i da navodno nikada nije upoznao nijednu ženu.

“I, znate, što više informacija izlazi, to će biti jasnije da, iako je to vreme bilo greška, ono nije imalo nikakve veze sa takvom vrstom ponašanja”, istakao je.

Najnoviji skup dokumenata sadrži optužbe protiv nekoliko istaknutih osoba, uključujući Gatesa , koji se u više navrata sastao s Epsteinom kako bi razgovarali o proširenju njegovih filantropskih aktivnosti.

Obolio je od spolno prenosive bolesti i potajno liječio svoju ženu.

E-poruka koju je Epstein poslao samom sebi 2013. pokazuje njegovu frustraciju Gatesovom odlukom da prekine njihovu vezu i navodno tvrdi da je Gates obolio od spolno prenosive bolesti te je tražio Epsteinov savjet o tome kako tajno dati antibiotike svojoj tadašnjoj supruzi Melindi .

„Da stvar bude gora, zatim me tražite da izbrišem e-poruke u vezi s vašom spolno prenosivom bolešću, vaš zahtjev da vam osiguram antibiotike koje ćete potajno dati Melindi i opis vašeg penisa“, stoji u e-poruci koja sadrži brojne tipografske pogreške.

Melinda, koja se razvela od Billa Gatesa 2021., ranije je u utorak izjavila da oni imenovani u dokumentima, uključujući njezina bivšeg supruga, moraju dati neka objašnjenja.

Tijekom utorkove epizode NPR-ovog podcasta Wild Card, Melinda je rekla da osjeća duboko suosjećanje za Epsteinove žrtve i da je sretna što je “daleko od sve te prljavštine”.

“Mislim da kao društvo prolazimo kroz svojevrsno suočavanje sa istinom, zar ne? Nijedna djevojčica, nijedna djevojka nikada ne bi smjela da bude dovedena u situaciju u kojoj su se one našle zbog Epstina i svega što se dešavalo sa raznim ljudima oko njega”, rekla je, odmahujući glavom.

Dodala je: „To je više nego srceparajuće. Sjećam se tih godina kada su te djevojke bile tih godina, sjećam se kada su moje kćeri bile tih godina. Meni osobno je jako teško svaki put kada se pojave ti detalji, jer me podsjećaju na neke vrlo, vrlo bolne trenutke u mom braku.“

