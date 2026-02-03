Iran traži promjenu mjesta i formata razgovora sa SAD-om planiranih za petak

Službeni Teheran pokušava premjestiti razgovore u Oman i ograničiti sudjelovanje drugih zemalja, što bi ih pretvorilo u bilateralne razgovore sa SAD-om.

Egipat, Oman, Saudijska Arabija i Turska trebali bi sudjelovati, ali Iran želi da budu promatrači, piše američki medij Axios, pozivajući se na dva neimenovana informirana izvora.

Izraelska televizija Kanal 12 tvrdi da Iran želi isključiti druge zemlje iz razgovora kako bi ih ograničio na iranski nuklearni program, umjesto šire rasprave o iranskom ponašanju u regiji, izvještava The Times of Israel.

Navodi o diplomatskim zahtjevima Teherana dolaze u trenutku kada SAD nastavlja slati trupe u regiju, nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa napadom na Iran, nakon što su iranske vlasti izvršile obračun s prosvjednicima.

Teheran je kao odgovor zaprijetio napadom na Izrael i američke vojne baze u regiji.

Ranije danas, američka vojska objavila je da je oborila iranski dron Shahed koji se približavao nosaču zrakoplova Abraham Lincoln u Arapskom moru.

Facebook komentari