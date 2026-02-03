Saif al-Islam Gadafi, sin bivšeg vođe, ubijen u Libiji

Saif al-Islam Gadafi, sin dugogodišnjeg bivšeg libijskog vođe Muamera Gadafija, ubijen je u Libiji.

Ahmed Khalifa, dopisnik Al Jazeere Arabic u Libiji, rekao je u utorak da se vjeruje da je Gadafi pucao i ubio nekoga u zapadnolibijskom gradu Zintanu, gdje je bio stacioniran posljednjih deset godina.

Ubojstvo 53-godišnjaka potvrdio je njegov politički savjetnik Abdullah Othman, ali napadači i okolnosti ubojstva još nisu poznati. Vlasti u Libiji još nisu komentirale.

Saif al-Islam Gaddafi nikada nije imao službenu poziciju u Libiji, ali se smatrao očevom osobom broj dva od 2000. do 2011. godine. To je bila godina kada je libijska oporba ubila Muammara Gaddafija, srušivši njegov režim.

Saif al-Islam Gaddafi je isprva bio zatvoren u Zintanu 2011. godine, prije nego što je pušten na slobodu 2017. godine.

