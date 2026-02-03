Energetski savez decenije: Turska i Saudijska Arabija potpisale ugovor vrijedan 2 milijarde dolara

Turska i Saudijska Arabija potpisale su danas veliki sporazum o ulaganju u obnovljive izvore energije vrijedan približno 2 milijarde dolara, koji obuhvaća razvoj projekata solarne farme i vjetroelektrane u Turskoj. Međuvladin sporazum potpisali su u Rijadu turski ministar energetike Alparslan Bayraktar i njegov saudijski kolega, princ Abdulaziz bin Salman Al Saud.

Detalji i faze projekta

Prema sporazumu, saudijske tvrtke će u Turskoj izgraditi solarne farme i vjetroelektrane ukupnog kapaciteta 5000 megavata (MW). Prva faza uključivat će projekte solarne energije kapaciteta 2000 MW u turskim pokrajinama Sivas i Karaman. Bayraktar je napomenuo da će ulaganja biti u potpunosti financirana vanjskim financiranjem i kreditima međunarodnih financijskih institucija.

Strateški značaj

Ministar je istaknuo da će solarne elektrane, koje predstavljaju jedno od najvećih izravnih stranih ulaganja u turski energetski sektor, zadovoljiti potrebe za električnom energijom oko 2,1 miliona kućanstava. Projekti se smatraju ključnim korakom prema cilju predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana da do 2035. godine dosegne 120.000 MW instaliranih solarnih i vjetroelektrana. Sporazum je potpisan tokom Erdoğanova službenog posjeta Rijadu, čime se naglašava produbljivanje gospodarske suradnje između dviju regionalnih sila.

