Naglasio je da je stoga teško kriviti Rusiju za ” zabijanje klinova ” u odnose između Moskve i Washingtona.

Lavrov je podsjetio da je i američki državni tajnik Marco Rubio rekao da bi bilo pogrešno ne iskoristiti podudarnost interesa Rusije i SAD-a za obostrano korisne projekte.

Također je naglasio da se Moskva nikada ne miješa u odnose između SAD-a i europskih zemalja .

„Što se tiče načina na koji se grade odnosi između Europe i Sjedinjenih Država , mi se nikada ne miješamo u te procese“, rekao je ruski ministar vanjskih poslova novinaru VGTRK-a Pavelu Zarubinu, javlja TASS.

S druge strane, tvrdi Lavrov, europska elita koristi kijevski režim za vođenje rata protiv Rusije i izravno se priprema za rat.

„Kada, kao što je slučaj s većinom europskih elita, zamijene vlastite interese interesima ukrajinskog režima, koristeći ga na sve moguće načine za otvorenu borbu protiv Rusije i izravnu pripremu za rat u kojem će i sami sudjelovati“, istaknuo je ruski ministar vanjskih poslova i dodao da u tom slučaju Europa može očekivati ​​recipročan tretman.

