Luka Garza o Bosni, legendarnom djedu i zašto se pronašao u Bostonu

Boston Seltiksi (Boston Celtics), najtrofejnija franšiza u historiji NBA lige, objavili su video posvećen Luki Garzi (Luka Garza), u kojem su istakli da se bh. košarkaš savršeno uklapa u njihovu ekipu.

Garza je poručio da se u Bostonu osjeća kao kod kuće, naglasivši da ga grad podsjeća na Vašington (Washington), u kojem je odrastao, te da mu posebno prijaju historija grada, restorani i način života.

U razgovoru za američku publiku Garza se dotakao i svojih porodičnih korijena, naglasivši koliko su na njega utjecali djed i otac.

Istakao je da je još kao dijete zavolio košarku, da je znao zaspati s loptom umjesto plišane igračke, te da je odrastao uz jasne uzore u porodici, koji su mu pokazali kako se ponaša profesionalni sportista.

Posebno mjesto u njegovoj priči zauzima djed Refik Muftić, nekadašnji golman FK Sarajevo, kojeg starije generacije navijača Bordo kluba smatraju jednim od najboljih čuvara mreže u historiji.

Garza je naglasio da je upravo kroz primjer djeda i oca naučio disciplinu, odnos prema sportu i životu, te zaključio da je izuzetno ponosan na svoju porodicu i naslijeđe koje nosi.

