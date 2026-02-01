Traži se zabrana ulaska Drašku Stanivukoviću u Hrvatsku

Na Svetosavskoj akademiji u Gračacu Stanivuković je govorio o vojno-redarstvenim akcijama “Oluja” i “Bljesak”, kao i o tzv. Republici Srpskoj Krajini, naglašavajući potrebu da se ti događaji i stradanja ne zaborave.U nastavku obraćanja govorio je o vezama Banjaluke i Republike Srpske s krajevima u kojima žive Srbi u Hrvatskoj, ističući važnost očuvanja identiteta, vjere i kulture. Posebne reakcije izazvale su njegove riječi u kojima je govorio o “našim krajevima” i “našoj zemlji”, što je u Hrvatskoj protumačeno kao prisvajanje teritorije, iako je kasnije koristio izraz “naše zemlje” u širem kontekstu.

Prvi je reagovao načelnik Opštine Gračac Goran Đekić (SDSS), koji je poručio da Stanivukovićeve izjave nisu doprinijele položaju srpske zajednice u Hrvatskoj, već su joj nanijele dodatnu štetu. Ocijenio je da su takve poruke nepromišljene i nepotrebne, te da se umjesto prošlosti treba govoriti o razvoju, poljoprivredi i rješavanju svakodnevnih problema ljudi.Oštre kritike stigle su i iz Sabora. Zastupnik Mire Bulj optužio je Stanivukovića da veliča velikosrpsku ideologiju i pozvao na zabranu njegovog ulaska u Hrvatsku,pišu Vijesti

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja zatražio je hitnu reakciju Ministarstva vanjskih i evropskih poslova RH i da se gradonačelnik Banjaluke proglasi “personom non grata”, poručivši da su takvi istupi opasni i neprihvatljivi u današnjem političkom kontekstu.

Facebook komentari