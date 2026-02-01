Mirjana Pajković o eksplicitnom snimku: ‘Svi imamo privatnost koju ne želimo da nam se vidi’

Mirjana Pajković, crnogorska državna službenica, odnosno bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava podnijela je ostavku nakon eksplicitnog snimka koji se pojavio, a ona je za sve optužila Dejana Vukšića, bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Nakon svega ona je govorila za Web TV Dan.

– Sve je počelo jako loše i pogrešno i ja odmah na startu želim svaku ženu da ohrabrim i da zamolim da se oslobodimo te teorije da smo mi dame i gospođe i mi ćemo biti dame i gospođe i prećutaćemo kada nas neko napadne – rekla je.

Pajković kaže da je ona tu napravila prvu grešku i da je to ono što najviše zamjera sebi.

– Jer kada sam ja bila izložena onom ekstremnom nasilju koje sam objavila na društvenim mrežama, gdje je meni prvi čovjek uz predsjednika države, prvi nekadašnji čovjek ANB, vrlo uporno i dugotrajno u toku cijelog razgovora rekao da mi neće biti mjesta i života i Crnoj Gori, da će moj šef vidjeti nešto što mene kompromituje, gdje mi jasno i direktno priprijetio da za mene ima kompromitujući materijal zašto sam ja to u tom trenutku prećutala. On je to meni rekao lično nakon što sam ja odbila da postupim onako kako je on on mene tražio – navela je Pajković.

Kao pravnica je ocijenila da zakoni nisu toliko savremeni, da su zločini savremeniji od zakonskih uredbi.

– Primjera radi kada vas neko ucjenjuje. Neko moćniji će vam tražiti neku uslugu, neko ponašanje koje vi u tom trenutku ne želite, a ako to odbijete da učinite nekom ko je oličenje najvećeg državnog autoriteta. Vas neće neko fizički udariti, ovo je 21. vijek, ali vam hoće vrlo jasno uništavati život po svim osnovama. On mi je dao do znanja to u razgovoru. Ja sam i željela da odbijem susret sa njim – istakla je ona.

Pozvala je sve državne funcionere, moćnike, da vode računa kako razgovaraju sa običnim građanima.

– Morate da razumijete da neko ko je bitna figiura u bezbjednosnom sektoru priprijeti da će vam kada-tad nanijeti štetu zbog toga što ga niste ispoštavali, da li je moj osjećaj straha nerealan. On je utemeljen. Nisam u tom trenutku svjesna sadržine materijala kojim mi je prijetio. Želim da javnost razumije da svi imamo neku privatnost koju ne želimo da nam se vidi. Znala sam da ima, i kroz neka ranija iskustva sa njim da on sa pozicije moći koju je imao prosto jeste na izvoru informacija – kazala je Pajković.

